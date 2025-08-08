Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Греция
  3. периферийная единица Южные Афины
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в периферийной единице Южные Афины, Греция

Municipality of Glyfada
75
Municipality of Palaio Faliro
51
Municipality of Elliniko Argyroupoli
26
Municipality of Alimos
22
5 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 305 м²
Kato Elliniko south of Athens, maisonette 305 sq.m. of ultra-luxurious construction in a spe…
$2,91 млн
Коттедж 3 спальни в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Glyfada south of Athens Aixoni area, under construction luxury maisonette 128sq.m. built to …
$1,05 млн
Коттедж 3 спальни в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Glyfada south of Athens Aixoni area, under construction luxury maisonette 155sq.m. built to …
$1,05 млн
Коттедж 2 спальни в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Glyfada south near the center of the municipality maisonette 130 newly built luxury construc…
$992,190
Коттедж 3 спальни в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Glyfada south of Athens Aixoni area, under construction luxury maisonette 155sq.m. built to …
$1,34 млн
Типы недвижимости в периферийной единице Южные Афины

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийной единице Южные Афины, Греция

Недорогая
Элитная
