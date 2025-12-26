Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Вафи, Греция

10 объектов найдено
Коттедж 7 комнат в Вафи, Греция
Коттедж 7 комнат
Вафи, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
$585,220
Коттедж 6 комнат в Эгина, Греция
Коттедж 6 комнат
Эгина, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 215 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$806,365
Дом 6 спален в Vathy, Греция
Дом 6 спален
Vathy, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Откройте для себя уникальное поместье на очаровательном острове Итаки, откуда открывается за…
$1,29 млн
Дом 3 комнаты в Вафи, Греция
Дом 3 комнаты
Вафи, Греция
Число комнат 3
Площадь 270 м²
Excellent detached house at a unique price. Great opportunity! 3 levels with a lot of work a…
$334,960
Вилла в Вати, Греция
Вилла
Вати, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 422 м²
Этаж 1/1
Коттедж находится в стадии строительства. Состоит из трех этажей, два первых этажа по 192 кв…
$281,388
Вилла в Эгина, Греция
Вилла
Эгина, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 215 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$809,777
Вилла в Вафи, Греция
Вилла
Вафи, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
$586,225
Коттедж 1 комната в Вати, Греция
Коттедж 1 комната
Вати, Греция
Число комнат 1
Площадь 422 м²
Количество этажей 1
Коттедж находится в стадии строительства. Состоит из трех этажей, два первых этажа по 192 кв…
$280,906
Дом 10 комнат в Вафи, Греция
Дом 10 комнат
Вафи, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Detached house 350 sq.m. on a 527 sq.m. plot in Greece, Aegina, subarea Agioi is on sale. …
$449,925
Дом 5 комнат в Вафи, Греция
Дом 5 комнат
Вафи, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Detached house 130 sq.m. on a 400 sq.m. plot in Greece, Aegina, subarea Agioi is on sale. …
$279,954
