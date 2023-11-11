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Отели в периферийная единица Халкидики, Греция

Муниципалитет Кассандра
140
The Municipality of Sithonia
55
Никити
29
Касандрия
15
Муниципалитет Аристотеля
14
Полийирос
13
Неос-Мармарас
11
The municipality Nea Propontida
8
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230 объектов найдено
Отель 1 комната с видом на город, с furnishings в Никити, Греция
Отель 1 комната с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 280 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€850,000
Отель 14 комнат с видом на море, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Отель 14 комнат с видом на море, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 14
Площадь 730 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 730 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€2,50 млн
Отель 21 спальня в Pefkochori, Греция
Отель 21 спальня
Pefkochori, Греция
Количество спален 21
Площадь 1 000 м²
Код недвижимости: HPS4230 - Отель ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Пефкочори для €3.500.000 . Этот мебл…
€3,50 млн
Отель 32 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом в Kallithea, Греция
Отель 32 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом
Kallithea, Греция
Комнаты 32
Площадь 600 м²
Этаж -1
Kallithea ПРОДАЁТСЯ Гостиница 32 Помещения, 16 Ванная 16 WC Площадь: 600 m2, 3 Уровни, Хор…
€2,00 млн
Отель 18 комнат с балконом, с видом на море, с парковка в Moles Kalyves, Греция
Отель 18 комнат с балконом, с видом на море, с парковка
Moles Kalyves, Греция
Комнаты 18
Супер возможность взять на себя и закончить этот отель/бизнес для продажи в Кассандра Халкид…
€650,000
Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Chaniotis, Греция
Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Chaniotis, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 3
Продается в отличном месте аренда квартир, на 3 этажах, в том числе 160 кв. М арендуемой пло…
€1,10 млн
Отель 14 комнат с балконом, с бытовой техникой, с парковка в Pefkochori, Греция
Отель 14 комнат с балконом, с бытовой техникой, с парковка
Pefkochori, Греция
Комнаты 14
Новый отель на продажу в процветающем приморском городе Пефкохори всего в 50 м от песчаного …
€2,10 млн
Отель 18 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером в Pefkochori, Греция
Отель 18 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Pefkochori, Греция
Комнаты 18
ПРОДАЕТСЯ, Это престижное портфолио роскошного отеля в КАССАНДРА всего в 500 м от песчаного …
€3,50 млн
Отель 23 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Polychrono, Греция
Отель 23 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Polychrono, Греция
Комнаты 23
Супер возможность взять на себя и запустить этот бизнес на продажу в Кассандре Халкидики. Он…
€1,45 млн
Отель 32 спальни в Kallithea, Греция
Отель 32 спальни
Kallithea, Греция
Количество спален 32
Кол-во ванных комнат 16
Площадь 600 м²
Код недвижимости: HPS3999 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Кассандре Каллитея за € 2.000.000 . Это 600 кв…
€2,00 млн
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Loutra, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Loutra, Греция
Комнаты 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 210 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
€350,000
Отель 30 спален с парковкой, с кондиционером, с садом в Торони, Греция
Отель 30 спален с парковкой, с кондиционером, с садом
Торони, Греция
Комнаты 30
Площадь 1 200 м²
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Гостиница 30 Помещения, 30 Гостиная 30 Кухня 30 Ванная Площадь: 1200 m2, 3…
€4,00 млн
Отель 8 спален с парковкой, с кондиционером, с садом в Metamorfosi, Греция
Отель 8 спален с парковкой, с кондиционером, с садом
Metamorfosi, Греция
Комнаты 8
Площадь 200 м²
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница Площадь: 1 m2, , Отличное состояние, Автостоянка, Сад, Вид, …
€2,00 млн
Отель 22 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Moles Kalyves, Греция
Отель 22 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Moles Kalyves, Греция
Комнаты 22
Площадь 600 м²
Этаж -1
Гостиница состоит из 3 этажей,19 номеров. Номера меблированы, есть оборудованные кухонные уг…
€3,50 млн
Отель 11 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Никити, Греция
Отель 11 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Никити, Греция
Комнаты 11
Площадь 710 м²
Этаж -1
Metamorfosi ПРОДАЁТСЯ Гостиница 11 Помещения, 11 Кухня 11 Ванная 12 WC Площадь: 710 m2, 2 У…
€2,50 млн
Отель 24 спальни с парковкой, с бассейном, с садом в Kriopigi, Греция
Отель 24 спальни с парковкой, с бассейном, с садом
Kriopigi, Греция
Комнаты 24
Площадь 1 667 м²
Этаж -1
Продается отель площадью 1400 кв. М на участке 1200 кв.м в центре Полихроно, всего в 80 м от…
€2,00 млн
Отель 70 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Неа-Потидея, Греция
Отель 70 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 70
Площадь 4 500 м²
Этаж -1
Nea Potidaia ПРОДАЁТСЯ Гостиница 70 Помещения, 70 Ванная 70 WC Площадь: 4500 m2, , Необход…
€8,00 млн
Отель 8 спален в Полийирос, Греция
Отель 8 спален
Полийирос, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 200 м²
Код недвижимости: HPS3788 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 2.000.000 . Это 200 кв. ме…
€2,00 млн
Отель 30 спален в Сикея, Греция
Отель 30 спален
Сикея, Греция
Количество спален 30
Кол-во ванных комнат 30
Площадь 1 200 м²
Код недвижимости: HPS3789 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Торони Центр € 4.000.000 . Это 1200 кв. меблир…
€4,00 млн
Отель 10 комнат в Nea Roda, Греция
Отель 10 комнат
Nea Roda, Греция
Комнаты 10
Площадь 350 м²
Этаж 3
Hotel for sale in Ammouliani, Stagiron - Akanthou of Chalkidiki for 850.000€ (Listing No KG1…
€850,000
Отель с балконом, с бытовой техникой, с парковка в Касандрия, Греция
Отель с балконом, с бытовой техникой, с парковка
Касандрия, Греция
Площадь 450 м²
Super opportunity to take over and run this business for sale in Kassandra Halkidiki. It com…
€1,20 млн
Отель 1 комната с furnishings в Agia Paraskevi, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
Продается комплекс общей площадью 600 кв.м. с участком земли 4800 кв.м., также есть 200 кв.м…
Цена по запросу
Отель 73 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Chaniotis, Греция
Отель 73 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Chaniotis, Греция
Комнаты 73
Площадь 1 650 м²
Excellent investment opportunity occupying a most appealing setting in the thriving area of …
€3,60 млн
Отель 70 спален в Неа-Потидея, Греция
Отель 70 спален
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 70
Кол-во ванных комнат 70
Площадь 4 500 м²
Код недвижимости: HPS3472 - Отель НА ПРОДАЖУ в Мудании Неа Потидейя за € 8.000.000 . Это 450…
€8,00 млн
Отель 1 комната с furnishings в Муниципалитет Кассандра, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Муниципалитет Кассандра, Греция
Комнаты 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 450 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Недвижимость …
€1,70 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Pefkochori, Греция
Отель с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Pefkochori, Греция
Площадь 4 000 м²
Этаж -1
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Гостиница 95 WC Площадь: 4 m2, 3 Уровни, Не важно, Автостоянка, Скла…
€7,04 млн
Отель 120 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Pefkochori, Греция
Отель 120 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Pefkochori, Греция
Комнаты 120
Площадь 6 000 м²
Этаж -1
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Гостиница 140 WC Площадь: 6000 m2, 3 Уровни, Не важно, Автостоянка, …
€11,70 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Pefkochori, Греция
Отель с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Pefkochori, Греция
Площадь 1 890 м²
Этаж -1
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Гостиница 65 WC Площадь: 1890 m2, 3 Уровни, Не важно, Автостоянка, С…
€3,75 млн
Отель 26 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Полийирос, Греция
Отель 26 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Полийирос, Греция
Комнаты 26
Площадь 8 000 м²
Этаж -1
Отель состоит из 26 номеров: 12 из которых имеют прямой вид на море (Sea view) и 14 номеров …
€4,50 млн
Отель с парковкой, с бассейном, с садом в Pefkochori, Греция
Отель с парковкой, с бассейном, с садом
Pefkochori, Греция
Площадь 400 м²
Этаж -1
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Гостиница 27 WC Площадь: 400 m2, 3 Уровни, Не важно, Автостоянка, Ви…
€1,20 млн

Типы недвижимости в периферийная единица Халкидики

коммерческая недвижимость
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