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Отели в периферийной единице Халкидики, Греция

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Kassandra Municipality
77
Pallini Municipal Unit
50
Kassandra Municipal Unit
27
Municipality of Sithonia
38
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142 объекта найдено
Отель 600 м² в Неа-Скиони, Греция
Отель 600 м²
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 19
Кол-во ванных комнат 19
Площадь 600 м²
Код собственности: HPS489 - Отель для продажи за €3.500.000. Этот 600 кв. м. меблированный о…
$4,03 млн
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Отель 1 600 м² в Kassandra Municipality, Греция
Отель 1 600 м²
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 43
Кол-во ванных комнат 43
Площадь 1 600 м²
Имущественный код: HPS5441 - Отель для продажи в Кассандре Сивири за €3.500.000. Этот 1600 к…
$4,03 млн
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Отель 800 м² в Kassandra Municipality, Греция
Отель 800 м²
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 800 м²
Имущественный код: HPS4426 - Отель для продажи в Паллини Неа Скиони за €3.300.000. Этот 800 …
$3,80 млн
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Отель 800 м² в Полигирос, Греция
Отель 800 м²
Полигирос, Греция
Площадь 800 м²
Прелдагается на продажу отельный бизнес который состоит из 12 квартир в регионе Халкидики. …
$3,90 млн
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Grekodom Development
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Отель 900 м² в Kassandra Municipality, Греция
Отель 900 м²
Kassandra Municipality, Греция
Площадь 900 м²
Продается гостиница общей площадью около 900 кв.м в престижном космополитическом месте на п-…
$5,43 млн
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Grekodom Development
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Отель 270 м² в Ханиотис, Греция
Отель 270 м²
Ханиотис, Греция
Площадь 270 м²
Продается отель площадью 270 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
$507,705
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Grekodom Development
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TekceTekce
Отель 400 м² в Каландра, Греция
Отель 400 м²
Каландра, Греция
Площадь 400 м²
Невероятная возможность инвестировать в отель площадью 400 кв.м в Кассандре, Халкидики. Расп…
$1,39 млн
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Halkidiki Properties
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Отель 900 м² в Kassandra Municipality, Греция
Отель 900 м²
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 16
Площадь 900 м²
Имущественный код: HPS490 - Отель для продажи за €4.200.000. Этот 900 кв. м. меблированный о…
$4,83 млн
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Отель 200 м² в Kassandra Municipality, Греция
Отель 200 м²
Kassandra Municipality, Греция
Площадь 200 м²
Продается отель площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Отель располо…
$826,496
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Grekodom Development
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Отель 485 м² в Касандрия, Греция
Отель 485 м²
Касандрия, Греция
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 16
Площадь 485 м²
Новый построенный отель расположен в одной из самых популярных деревень Кассандра 400 от пля…
$1,85 млн
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Отель 1 260 м² в Ханиотис, Греция
Отель 1 260 м²
Ханиотис, Греция
Площадь 1 260 м²
Отель в пешей доступности от моря, в замечательном месте в Кассандре, в маленьком раю Халкид…
$3,99 млн
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Halkidiki Properties
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English
Отель 2 500 м² в Неос-Мармарас, Греция
Отель 2 500 м²
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 32
Кол-во ванных комнат 32
Площадь 2 500 м²
Код собственности: HPS4421 - Отель для продажи за € 5.000.000. Этот меблированный отель площ…
$5,75 млн
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Отель 1 240 м² в Kassandra Municipality, Греция
Отель 1 240 м²
Kassandra Municipality, Греция
Площадь 1 240 м²
Отель в замечательном месте в Кассандре, в самом сердце Халкидики. Недвижимость расположена …
$8,54 млн
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Halkidiki Properties
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Отель 685 м² в Неос-Мармарас, Греция
Отель 685 м²
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 685 м²
Комплекс апартаментов расположен в зеленой зоне 6000 кв.м и имеет уникальный вид на море. …
$1,42 млн
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Grekodom Development
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Отель 1 500 м² в Kassandra Municipality, Греция
Отель 1 500 м²
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 40
Площадь 1 500 м²
Продается отель площадью 1500 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Отель распол…
$4,13 млн
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Grekodom Development
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Отель 4 000 м² в Ханиотис, Греция
Отель 4 000 м²
Ханиотис, Греция
Площадь 4 000 м²
Категория отеля - 3 ключи (85 апартаментов), и вся площадь составляет 2000 кв.м., и он распо…
$5,19 млн
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Отель 730 м² в Неа Рода, Греция
Отель 730 м²
Неа Рода, Греция
Площадь 730 м²
Расположенный в живописном регионе Халкидики, Греция, этот отель площадью 730 квадратных мет…
$2,61 млн
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Halkidiki Properties
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Отель 6 500 м² в Пефкохори, Греция
Отель 6 500 м²
Пефкохори, Греция
Количество спален 98
Площадь 6 500 м²
Код недвижимости: HPS170 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Паллини Пефкохори за € 6.000.000. Это 6 кв. Оте…
$6,91 млн
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Отель 730 м² в Municipality of Sithonia, Греция
Отель 730 м²
Municipality of Sithonia, Греция
Площадь 730 м²
Продается отель площадью 730 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон откры…
$2,95 млн
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Grekodom Development
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Отель 485 м² в Пефкохори, Греция
Отель 485 м²
Пефкохори, Греция
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 16
Площадь 485 м²
Код собственности: HPS5326 - Отель для продажи в Паллини-Пефкочори за €1.600.000. Этот 485 к…
$1,84 млн
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Отель 2 000 м² в Каландра, Греция
Отель 2 000 м²
Каландра, Греция
Площадь 2 000 м²
Продается гостиница в одном из самых престижных поселков п-ова Кассандра. На территории площ…
$4,01 млн
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Grekodom Development
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Отель 4 270 м² в Каливес Полигроу, Греция
Отель 4 270 м²
Каливес Полигроу, Греция
Количество спален 101
Площадь 4 270 м²
Код собственности: HPS4631 - Отель для продажи за € 8.000.000. Этот меблированный отель площ…
$9,21 млн
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Отель 400 м² в Неа-Скиони, Греция
Отель 400 м²
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 400 м²
Код собственности: HPS5585 - Отель для продажи в Паллини Неа Скиони за € 900 000. Это 400 кв…
$1,04 млн
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Отель 1 260 м² в Никити, Греция
Отель 1 260 м²
Никити, Греция
Количество спален 25
Кол-во ванных комнат 27
Площадь 1 260 м²
Строящийся отель расположен в популярной деревне Никити, всего в 50 метрах от прекрасного пл…
$5,77 млн
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Отель 300 м² в Пефкохори, Греция
Отель 300 м²
Пефкохори, Греция
Площадь 300 м²
Отель в пешей доступности от моря, в очень красивом месте в Кассандре, в самом сердце Халкид…
$1,14 млн
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Halkidiki Properties
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Отель 310 м² в Палиури, Греция
Отель 310 м²
Палиури, Греция
Площадь 310 м²
Продается отель площадью 310 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. У объекта е…
$1,30 млн
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Grekodom Development
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Отель 360 м² в Лоутра, Греция
Отель 360 м²
Лоутра, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 360 м²
Код собственности: HPS4521 - Отель для продажи за 650 000 евро. Этот 360 кв. м. меблированны…
$748,054
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Отель 450 м² в Неос-Мармарас, Греция
Отель 450 м²
Неос-Мармарас, Греция
Площадь 450 м²
Отель у моря на продажу в Ситонии, Халкидики – 450 кв.м Предлагается к продаже трехэтажн…
$1,89 млн
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Grekodom Development
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Отель 348 м² в Kassandra Municipality, Греция
Отель 348 м²
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 348 м²
Комплекс вилл расположен в знаменитом районе Сани с его лучшими пляжами в Халкидики. В насто…
$3,46 млн
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Отель 800 м² в Скала Фоуркас, Греция
Отель 800 м²
Скала Фоуркас, Греция
Количество спален 43
Кол-во ванных комнат 43
Площадь 800 м²
Код недвижимости: HPS516 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Кассандре Фурка за € 2.600.000. Это 800 кв. Оте…
$3,68 млн
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Типы недвижимости в периферийной единице Халкидики

коммерческая недвижимость
инвестиционная недвижимость
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