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Коммерческая недвижимость в периферийная единица Халкидики, Греция

Муниципалитет Кассандра
220
The Municipality of Sithonia
73
Никити
38
Полийирос
36
The municipality Nea Propontida
33
Касандрия
32
Муниципалитет Аристотеля
24
Иерисос
15
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386 объектов найдено
Отель 1 комната с видом на город, с furnishings в Никити, Греция
Отель 1 комната с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 280 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€850,000
Отель 14 комнат с видом на море, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Отель 14 комнат с видом на море, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 14
Площадь 730 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 730 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€2,50 млн
Коммерческая 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Polychrono, Греция
Коммерческая 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Polychrono, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Looking to make an investment, this is a great opportunity to invest in these 5 luxury homes…
€1,50 млн
Коммерческая 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Chaniotis, Греция
Коммерческая 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Chaniotis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Investment opportunity with this custom-built villa including 3 separate homes (needs some f…
€550,000
Отель 21 спальня в Pefkochori, Греция
Отель 21 спальня
Pefkochori, Греция
Количество спален 21
Площадь 1 000 м²
Код недвижимости: HPS4230 - Отель ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Пефкочори для €3.500.000 . Этот мебл…
€3,50 млн
Коммерческая 22 спальни в Неа-Потидея, Греция
Коммерческая 22 спальни
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 22
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 1 200 м²
Код недвижимости: HPS4162 - ПРОДАЖА зданий в Мудании Неа Потидайя за €1.150.000 . Это меблир…
€1,15 млн
Отель 32 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом в Kallithea, Греция
Отель 32 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом
Kallithea, Греция
Комнаты 32
Площадь 600 м²
Этаж -1
Kallithea ПРОДАЁТСЯ Гостиница 32 Помещения, 16 Ванная 16 WC Площадь: 600 m2, 3 Уровни, Хор…
€2,00 млн
Отель 18 комнат с балконом, с видом на море, с парковка в Moles Kalyves, Греция
Отель 18 комнат с балконом, с видом на море, с парковка
Moles Kalyves, Греция
Комнаты 18
Супер возможность взять на себя и закончить этот отель/бизнес для продажи в Кассандра Халкид…
€650,000
Магазин 2 спальни с балконом, с кондиционером в Chaniotis, Греция
Магазин 2 спальни с балконом, с кондиционером
Chaniotis, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Инвестиционная недвижимость в центре Ханиоти с магазином и жилой площадью в сочетании на 3 у…
€290,000
Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Chaniotis, Греция
Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Chaniotis, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 3
Продается в отличном месте аренда квартир, на 3 этажах, в том числе 160 кв. М арендуемой пло…
€1,10 млн
Инвестиционная 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Муниципалитет Кассандра, Греция
Инвестиционная 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Муниципалитет Кассандра, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 2
Этот традиционный греческий отель расположен в стильном жилом районе района Сани / Неа Фокия…
€1,20 млн
Коммерческая 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Pefkochori, Греция
Коммерческая 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Pefkochori, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
2 Maiosnettes на угловой части в процветающем городе Пефкохори Халкидики с отличным выгодным…
€614,000
Отель 14 комнат с балконом, с бытовой техникой, с парковка в Pefkochori, Греция
Отель 14 комнат с балконом, с бытовой техникой, с парковка
Pefkochori, Греция
Комнаты 14
Новый отель на продажу в процветающем приморском городе Пефкохори всего в 50 м от песчаного …
€2,10 млн
Коммерческая 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Polychrono, Греция
Коммерческая 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Polychrono, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 7
Процветающий бизнес аренды квартир на продажу в сказочном месте в Полихроно с 450 кв.  В том…
€795,000
Коммерческая 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Касандрия, Греция
Коммерческая 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Касандрия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Идеальные инвестиции для продажи в отличном районе Калитея Халкидики с общей площадью 121 кв…
€265,000
Коммерческая 15 комнат со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Pefkochori, Греция
Коммерческая 15 комнат со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Pefkochori, Греция
Комнаты 15
Стремясь сделать инвестиции, это прекрасная возможность инвестировать в эти 5 роскошных домо…
€2,50 млн
Отель 18 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером в Pefkochori, Греция
Отель 18 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Pefkochori, Греция
Комнаты 18
ПРОДАЕТСЯ, Это престижное портфолио роскошного отеля в КАССАНДРА всего в 500 м от песчаного …
€3,50 млн
Коммерческая 9 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Неа-Фокея, Греция
Коммерческая 9 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Неа-Фокея, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Стремясь сделать инвестиции, это прекрасная возможность инвестировать в это роскошное здание…
€2,00 млн
Коммерческая 11 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером в Касандрия, Греция
Коммерческая 11 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Касандрия, Греция
Комнаты 11
Квартиры на продажу в отличном месте с 500 м арендуемой площади на 2 этажах плюс подвал для …
€1,10 млн
Магазин 5 ванных с парковка в Polychrono, Греция
Магазин 5 ванных с парковка
Polychrono, Греция
Кол-во ванных комнат 5
Идеальные инвестиции с этими магазинами для продажи в приморском городе POLIHRONO с общей пл…
€380,000
Инвестиционная 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Chaniotis, Греция
Инвестиционная 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Chaniotis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Продается аренда квартир в нетронутом состоянии, с 250 кв. М арендуемой площади. Есть 5, дву…
€695,000
Инвестиционная 10 спален с балконом, с мебелью, с видом на море в Moles Kalyves, Греция
Инвестиционная 10 спален с балконом, с мебелью, с видом на море
Moles Kalyves, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 2
Инвестиционная возможность стучит с этими 8 квартирами перед пляжем, идеально подходит для и…
€3,40 млн
Коммерческая 4 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой в Палиури, Греция
Коммерческая 4 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Палиури, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Роскошные виллы 300 м2 с большим бассейном, бесконечным панорамным видом на море и ухоженным…
€650,000
Коммерческая 5 спален с балконом, с мебелью, в центре города в Polychrono, Греция
Коммерческая 5 спален с балконом, с мебелью, в центре города
Polychrono, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Инвестиционная возможность с площадью 111,60 кв. М в непосредственной близости от моря и 30-…
€350,000
Отель 23 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Polychrono, Греция
Отель 23 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Polychrono, Греция
Комнаты 23
Супер возможность взять на себя и запустить этот бизнес на продажу в Кассандре Халкидики. Он…
€1,45 млн
Коммерческая 6 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы в Polychrono, Греция
Коммерческая 6 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы
Polychrono, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Идеальная инвестиционная возможность для продажи с 184 кв. М жилой площади, включая 600 м са…
€280,000
Коммерческая 9 спален с балконом, с бытовой техникой, с парковка в Polychrono, Греция
Коммерческая 9 спален с балконом, с бытовой техникой, с парковка
Polychrono, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 7
Идеальная инвестиционная возможность для продажи с 360 кв. М жилой площади, включая 700 м са…
€995,000
Отель 32 спальни в Kallithea, Греция
Отель 32 спальни
Kallithea, Греция
Количество спален 32
Кол-во ванных комнат 16
Площадь 600 м²
Код недвижимости: HPS3999 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Кассандре Каллитея за € 2.000.000 . Это 600 кв…
€2,00 млн
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Loutra, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Loutra, Греция
Комнаты 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 210 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
€350,000
Отель 30 спален с парковкой, с кондиционером, с садом в Торони, Греция
Отель 30 спален с парковкой, с кондиционером, с садом
Торони, Греция
Комнаты 30
Площадь 1 200 м²
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Гостиница 30 Помещения, 30 Гостиная 30 Кухня 30 Ванная Площадь: 1200 m2, 3…
€4,00 млн

Типы недвижимости в периферийная единица Халкидики

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