Какова она — жизнь в Грузии? Сколько стоит жилье и есть ли какие-то ограничения, которые стоит учитывать? Личным опытом переезда и особенностях жизни в этой стране с нами поделилась россиянка Василина, которая переехала в Батуми 3 года назад.

Грузия сегодня находится на пике популярности как для эмигрантов, так и для инвесторов в недвижимость. Самые востребованные регионы страны — Тбилиси и Батуми. Именно в Батуми и переехала Василина Блинова , которая поделилась с нами своей историей иммиграции и своими наблюдениями о жизни в Грузии.

«С тремя чемоданами и двумя детьми — я рискнула переехать в Батуми»

— Меня зовут Василина, я родом из российского города Владивосток. Впервые в Грузию я приехала в апреле 2019 года на конференцию в Тбилиси по своей парикмахерской деятельности. Из Тбилиси я поехала в Батуми, и сразу же влюбилась в этот город. Вернувшись с конференции, я стала изучать всю информацию про Батуми и, в целом, про Грузию.

На мое решение переехать в Грузию повлияло несколько факторов. Ознакомившись с ценами на недвижимость, я поняла, что, продав квартиру в своем городе, я смогу приобрести хорошую квартиру в Грузии . Также меня очень привлекал здешний субтропический климат и наличие моря, которое я очень люблю. Решающим моментом оказалось и то, что в Грузию можно переехать с детьми, не получая нотариального заверения от бывшего супруга (в отличии, например, от Европы).

Так, с тремя чемоданами и двумя детьми — я рискнула, и перевернула страницу своей жизни. Я продала свой бизнес, трехкомнатную квартиру, и переехала в грузинский город Батуми. За 3 года моего здесь проживания я нисколько о своем решении не жалею.

— В декабре 2019 года мы уже были в Грузии. То есть на все сборы к переезду у меня ушло 10 месяцев. Можно было это сделать и за месяц, но мне нужно было закрыть вопрос с продажей квартиры во Владивостоке.

Переехав, я купила квартиру в Батуми , сделала ремонт и сняла помещение для работы — я предоставляла парикмахерские услуги как стилист. Одновременно с этим я стала вести блог на Ютубе, где рассказывала свою историю иммиграции, и продолжаю делать это до сих пор.

Через полгода жизни в Батуми, я познакомилась с моим, уже нынешним, мужем. Его зовут Вахтанг. Он грузин, беженец из Абхазии (родом из города Сухуми). Когда в Абхазии была война, он с родственниками переехал в Москву, где прожил 24 года. А в 2016 году он переехал из Москвы в Батуми, и здесь уже стал заниматься туризмом и управлением апартаментами.

Поженившись, мы с Вахтангом открыли агентство бизнес-туризма и недвижимости My Georgia: мы консультируем людей по вопросам иммиграции, помогаем с адаптацией на месте, организовываем трансферы и помогаем приобретать недвижимость.

«Для переезда в Грузию нужен только паспорт»

— Для переезда в Грузию ничего не нужно, кроме паспорта. Так, иностранцы здесь могут пребывать 360 дней. Когда эти дни проходят, нужно выехать за пределы страны и вернуться — так экспаты здесь и живут. То есть не получают никаких документов, ВНЖ, ПМЖ, а просто раз в год выезжают и возвращаются.

Всем экспатам стоит понимать, что без знания грузинского и английского языков устроиться здесь на работу в какое-то государственное учреждение или даже в магазин очень сложно. Поэтому не стоит рассчитывать на то, что переехав сюда, вы сможете устроиться на работу. В стране, в целом, ситуация с работой остается проблематичной, да и зарплаты тут очень маленькие.

В основном, здесь себя хорошо чувствуют те, кто работает удаленно. Страна тоже выигрывает от того, что сюда переезжает много людей: они зарабатывают в интернете, снимают здесь квартиры, покупают недвижимость, питаются, ходят по ресторанам — и таким образом, вносят свой вклад в экономику Грузии. Для понимания масштаба эмиграции в Грузию: на 70 туристов приходится один эмигрант.

Вообще же говоря, Грузия — очень доброжелательная и гостеприимная страна. Как я говорю, это «теплая» страна: здесь я впервые услышала такое словосочетание, как «теплый» человек. Понятно, что если ты ищешь негатив, то ты всегда его найдешь. Везде есть свои минусы и плюсы, но для меня Грузия — очень комфортное и безопасное место. Для меня также важно, что тут я могу свободно высказывать свое мнение.

«Раньше иностранцу было сложно взять в стране ипотеку — теперь можно»

— Цены на аренду жилья в Батуми в 2022-м году подскочили в 1,5-2 раза, а на покупку недвижимости — на 30%. Цели у покупателей разные: кто-то покупает объекты для жизни, кто-то инвестирует с целью заработать.

Стоимость недвижимости в Батуми варьируется в зависимости от расположения и качества самого дома. Например, квартиру подальше от центра в сторону гор можно приобрести по $600-700 за «квадрат», в новых районах цена за 1 кв.м. начинается от $1300, а в исторической части города нужно будет отдать от $2 тысяч за квадратный метр.

Приобрести жилье можно как за наличные деньги, так и безналичные — как договоритесь. Кстати, помимо долларов, евро, фунтов и лари, можно в качестве оплаты использовать и криптовалюту. Только нужно учитывать, что застройщики или компании-посредники, которые принимают крипту, обычно берут за услугу обналичивания около 3%.

Любопытно, что до недавнего времени не гражданам Грузии и тем, у кого нет ВНЖ, было сложно взять в стране ипотеку. Сейчас же многие банки сотрудничают с крупными застройщиками, и уже такую возможность предоставляют. Чтобы взять ипотеку, достаточно иметь при себе паспорт.

Примечание. В Грузии иностранцы освобождены от налога на недвижимость. Также, приобретая недвижимость в стране на сумму от $100 тыс., можно получить краткосрочный ВНЖ на 1 год с возможностью продления. На инвестиционный ВНЖ сроком до 5 лет (а впоследствии, и на постоянный) можно претендовать, вложив более $300 тыс.

«Батуми сейчас — одна сплошная стройка»

— Что касается цен в целом, по сравнению с 2019 годом, цены на все подскочили примерно в два раза. Когда мы только приехали, я зарабатывала где-то 1800-2000 лари ($650-750), и тогда мне с детьми этих денег, в целом, хватало (с учетом того, что у меня была уже своя недвижимость). Сейчас, конечно, с ростом цен, у нас совсем другие расходы, и уровень жизни стал повыше.

Примечание. Приведем примеры цен на продукты в Батуми на данный момент: молоко стоит 5,60 лари ($2), 1 кг сахара — 4,30 лари ($1,61), яйца 10 шт. — 5,5 лари ($2), 1 кг куриного филе — 8,7 лари ($3,25).

— Сейчас немного информации о бытовых моментах. До недавнего времени открыть банковский счет для иностранца не являлось проблемой. Сейчас же в грузинских банках некоторые счета закрывают. Но я думаю, что это тоже временное явление.

Здесь тоже влияет человеческий фактор: иногда человек приходит и сотрудник с ним на русском разговаривать отказывается, поэтому нужно общаться на грузинском или английском. Если вдруг не знаете этих языков, можно нанять переводчика.

Медицина в Грузии невысокого уровня, в частности, в Батуми. Чаще всего, на серьезные обследования и операции люди едут либо в Тбилиси, либо в соседнюю Турцию (организовываются даже специальные медицинские туры). Вообще, в Турцию местные и экспаты выезжают часто, например, за продуктами, бытовой химией — они там дешевле в 2-3 раза, чем в Грузии.

— Батуми мне нравится тем, что это небольшой, курортный город, где все друг друга знают, где все ходят друг к другу в гости (здесь еще сохранилась эта традиция). Также радует то, что не нужно каждый день стоять в пробках, все необходимое находится в шаговой доступности.

Батуми сейчас — это одна сплошная стройка. Город развивается, сюда вкладывают средства разные строительные компании, в том числе, турецкие. Недвижимость разного качества, конечно, но город постепенно расширяется. Сейчас, благодаря, в том числе, экспатам, в Грузии открываются кафе, рестораны, компании, нетворкинги и т.д. — таким образом, уровень сервиса поднимается.

Если учитывать, что еще 20-30 лет назад город стоял буквально на болотах и люди бедствовали, то сейчас, конечно, видна большая разница.

Хотите поделиться своим личным опытом переезда и жизни в другой стране? Напишите нам на почту info@realting.com. Будем рады рассказать вашу историю.