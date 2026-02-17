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Жилой комплекс Пирамида

Батуми, Грузия
от
$42,100
;
5
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ID: 3682
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    18

О комплексе

Комплекс гостиничного и жилого назначения для постоянного проживания, в том числе с животными. Возможна сдача в управление УК. Wyndham квартал      Начало Нового бульвара      3км от аэропорта 250м до моря 100м от комплекса Радуга Строительный адрес комплекса: г.Батуми, пос.Адлия Сдача комплекса в белом каркасе – май 2025 Сдача комплекса с ремонтом – декабрь 2025 Беспроцентная рассрочка до конца 2025 400 апартаментов разной площади и с разными планировками. 18 этажей Управляет комплексом международная управляющая компания Инфраструктура: озелененная зона и детская площадка. На открытой террасе джакузи. Мультифункциональная спортивная площадка для тенниса, футбола, баскетбола.  Площадь квартир: от 37,64м2 до 139,33м2 Высота потолков: 2.8 Квартиры можно приобрести:    без ремонта;     с ремонтом, но без мебели;    с ремонтом «под ключ». Стоимость ремонта – 600$/m2. Ремонт апартамента «под ключ» включает не только отделочные работы и материалы внутри квартиры, но и мебель, технику, сантехнику и пр. бытовые аксессуары. Стоимость пользования инфраструктурой комплекса – 0,7$/m2 от площади апартамента, но не более 35$ в месяц. Сдача апартамента в управление При сдаче апартамента в управление управляющей компании доход, полученный от аренды, в размере 60% от прибыли будет передан владельцу апартамента, 40% от прибыли останется у УК.

 

Схема оплаты 1 000$ – бронь (сутки/двое) 30% – первоначальный взнос (включает 1 000$ бронь). Беспроцентная рассрочка до декабря 2025 года с ежемесячными или ежеквартальными платежами. Виды апартаментов: студии, 1+1, 2+1. Виды из апартаментов: на море, аэропорт, ЖК «Радуга», горы. Лифты бесплатные для собственников по карточкам. Комплекс находится под управлением международной управляющей компании: «IPM» International Property Management. Можно самостоятельно делать ремонт. Можно самостоятельно сдавать в аренду без УК.

 

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 35.2 – 65.9
Цена за м², USD 950 – 1,051
Цена квартиры, USD 37,000 – 62,614

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия
Образование

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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