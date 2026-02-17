Жилой комплекс Пирамида

Комплекс гостиничного и жилого назначения для постоянного проживания, в том числе с животными. Возможна сдача в управление УК. Wyndham квартал Начало Нового бульвара 3км от аэропорта 250м до моря 100м от комплекса Радуга Строительный адрес комплекса: г.Батуми, пос.Адлия Сдача комплекса в белом каркасе – май 2025 Сдача комплекса с ремонтом – декабрь 2025 Беспроцентная рассрочка до конца 2025 400 апартаментов разной площади и с разными планировками. 18 этажей Управляет комплексом международная управляющая компания Инфраструктура: озелененная зона и детская площадка. На открытой террасе джакузи. Мультифункциональная спортивная площадка для тенниса, футбола, баскетбола. Площадь квартир: от 37,64м2 до 139,33м2 Высота потолков: 2.8 Квартиры можно приобрести: без ремонта; с ремонтом, но без мебели; с ремонтом «под ключ». Стоимость ремонта – 600$/m2. Ремонт апартамента «под ключ» включает не только отделочные работы и материалы внутри квартиры, но и мебель, технику, сантехнику и пр. бытовые аксессуары. Стоимость пользования инфраструктурой комплекса – 0,7$/m2 от площади апартамента, но не более 35$ в месяц. Сдача апартамента в управление При сдаче апартамента в управление управляющей компании доход, полученный от аренды, в размере 60% от прибыли будет передан владельцу апартамента, 40% от прибыли останется у УК.

Схема оплаты 1 000$ – бронь (сутки/двое) 30% – первоначальный взнос (включает 1 000$ бронь). Беспроцентная рассрочка до декабря 2025 года с ежемесячными или ежеквартальными платежами. Виды апартаментов: студии, 1+1, 2+1. Виды из апартаментов: на море, аэропорт, ЖК «Радуга», горы. Лифты бесплатные для собственников по карточкам. Комплекс находится под управлением международной управляющей компании: «IPM» International Property Management. Можно самостоятельно делать ремонт. Можно самостоятельно сдавать в аренду без УК.