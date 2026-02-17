Жилой комплекс Пирамида

Комплекс гостиничного и жилого назначения для постоянного проживания, в том числе с животными. Возможна сдача в управление УК.
Wyndham квартал Начало Нового бульвара
3км от аэропорта
250м до моря
100м от комплекса Радуга
Строительный адрес комплекса: г.Батуми, пос.Адлия
Сдача комплекса в белом каркасе – май 2025
Сдача комплекса с ремонтом – декабрь 2025
Беспроцентная рассрочка до конца 2025
400 апартаментов разной площади и с разными планировками.
18 этажей
Управляет комплексом международная управляющая компания
Инфраструктура: озелененная зона и детская площадка. На открытой террасе джакузи. Мультифункциональная спортивная площадка для тенниса, футбола, баскетбола.
Площадь квартир: от 37,64м2 до 139,33м2
Высота потолков: 2.8
Квартиры можно приобрести: без ремонта; с ремонтом, но без мебели; с ремонтом «под ключ».
Стоимость ремонта – 600$/m2.
Ремонт апартамента «под ключ» включает не только отделочные работы и материалы внутри квартиры, но и мебель, технику, сантехнику и пр. бытовые аксессуары.
Стоимость пользования инфраструктурой комплекса – 0,7$/m2 от площади апартамента, но не более 35$ в месяц.
Сдача апартамента в управление
При сдаче апартамента в управление управляющей компании доход, полученный от аренды, в размере 60% от прибыли будет передан владельцу апартамента, 40% от прибыли останется у УК.
Схема оплаты
1 000$ – бронь (сутки/двое)
30% – первоначальный взнос (включает 1 000$ бронь).
Беспроцентная рассрочка до декабря 2025 года с ежемесячными или ежеквартальными платежами.
Виды апартаментов: студии, 1+1, 2+1.
Виды из апартаментов: на море, аэропорт, ЖК «Радуга», горы.
Лифты бесплатные для собственников по карточкам.
Комплекс находится под управлением международной управляющей компании: «IPM» International Property Management.
Можно самостоятельно делать ремонт.
Можно самостоятельно сдавать в аренду без УК.