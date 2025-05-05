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Виллы с террасой во Франции

Канны
18
Антиб
14
Метрополия Франции
133
Прованс — Альпы — Лазурный Берег
107
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18 объектов найдено
Вилла в Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Вилла
Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Роскошная современная вилла, идеально расположенная в престижном районе Мон-Борон недалеко о…
$7,24 млн
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Вилла в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 187 м²
Количество этажей 2
Вилла под реновацию с готовым проектом от архитектора. Вилла расположена на возвышенностях Р…
$4,65 млн
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Вилла в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Новая вилла, с панорамными видами на море, расположенная в частном закрытом домене, в спокой…
Цена по запросу
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Вилла в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Современная комфортабельнаая вилла, общая жилая площадь 300 кв.м., с потрясающим видом на мо…
$9,77 млн
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Вилла в Антиб, Франция
Вилла
Антиб, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Каменный дом в стиле Прованс, идеально расположен в самом сердце мыса Антиб, в 200 метрах до…
$6,51 млн
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Вилла 7 комнат в Канны, Франция
Вилла 7 комнат
Канны, Франция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Исключительная недвижимость в самом сердце Канн. В самом сердце Каннской Калифорнии, скрытая…
$12,41 млн
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Вилла 6 комнат в Сен-Рафаэль, Франция
Вилла 6 комнат
Сен-Рафаэль, Франция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Исключительная набережная с видом на юг.Замечательная набережная площадью более 430 м2, полн…
$14,79 млн
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Вилла 5 комнат в Мужен, Франция
Вилла 5 комнат
Мужен, Франция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Роскошная вилла с бассейном в Domaine Mougins.  Комнаты: 5 - Жилая площадь: 171 м2. Площад…
$2,49 млн
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Вилла 4 комнаты в Ла-Тюрби, Франция
Вилла 4 комнаты
Ла-Тюрби, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
На границе с Монако, в райском уголке голубого залива. Редкая жемчужина! Это могло бы быть о…
$1,23 млн
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Вилла в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Уникальный дом с панорамным видом на море и зеленые холмы. Провансальский дом площадью 180 м…
$2,85 млн
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Вилла в Мужен, Франция
Вилла
Мужен, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Эта новая вилла расположена в тихом районе Мужена в пределах охраняемого поселка, окруженног…
$2,60 млн
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Вилла в Ницца, Франция
Вилла
Ницца, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Аренда и продажа виллы в Теуль-сюр-Мер с панорамным видом на море и побережье, в 5 минутах х…
$2,42 млн
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Вилла в Антиб, Франция
Вилла
Антиб, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Этаж 3
Красивая вилла, идеально расположенная на фешенебельном полуострове Кап д’Антиб, недалеко от…
$10,85 млн
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Вилла в Ницца, Франция
Вилла
Ницца, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Вилла на пляже, с прямым выходом к морю, расположена в Вильнев Лубе, между Ниццой и Антибами…
Цена по запросу
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Вилла в Ницца, Франция
Вилла
Ницца, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 4
Продажа виллы в новом жилом комплексе, расположенном на окраине Канн, недалеко от площади Ро…
$1,06 млн
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Вилла в Мужен, Франция
Вилла
Мужен, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Двухэтажный дом, жилой площадью 450 кв.м., расположен на территории закрытой резиденции в Му…
$4,07 млн
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Вилла в Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Только для любителей природы! В самом красивом и эксклюзивном районе Французской Ривьеры, ве…
$1,54 млн
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Вилла в Tranzault, Франция
Вилла
Tranzault, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
Эта роскошная вилла с великолепным видом на море и горы расположена на Кап д’Антиб, рядом с …
$9,79 млн
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Параметры недвижимости во Франции

с садом
с видом на море
Недорогая
Элитная
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