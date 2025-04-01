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Виллы в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция

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6 объектов найдено
Вилла с террасой в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла с террасой
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 187 м²
Количество этажей 2
Вилла под реновацию с готовым проектом от архитектора. Вилла расположена на возвышенностях Р…
$4,65 млн
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Вилла с лифтом, с террасой, с подвалом в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла с лифтом, с террасой, с подвалом
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Новая вилла, с панорамными видами на море, расположенная в частном закрытом домене, в спокой…
Цена по запросу
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Вилла со стеклопакетами, с мебелью, с видом на море в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла со стеклопакетами, с мебелью, с видом на море
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Уникальный дом с панорамным видом на море и зеленые холмы. Провансальский дом площадью 180 м…
$2,85 млн
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Вилла в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Эта вилла, спроектированная архитектором, расположена в доминирующем положении в Рокебрюн, в…
$4,38 млн
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Вилла с баней в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла с баней
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 425 м²
Количество этажей 3
Продажа и аренда новой 4х-этажной виллы в современном стиле, жилой площадью 425 кв.м., распо…
$5,24 млн
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Вилла с террасой в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла с террасой
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Современная комфортабельнаая вилла, общая жилая площадь 300 кв.м., с потрясающим видом на мо…
$9,77 млн
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