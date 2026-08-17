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Виллы в Сен-Рафаэле, Франция

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6 объектов найдено
Вилла в Сен-Рафаэль, Франция
Вилла
Сен-Рафаэль, Франция
Количество спален 4
Площадь 90 м²
Этаж 4
| Дом
$915,586
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Вилла 6 комнат в Сен-Рафаэль, Франция
Вилла 6 комнат
Сен-Рафаэль, Франция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Exceptional waterfront estate facing south. Remarkable waterfront property of over 430 m2, …
$14,79 млн
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Вилла в Сен-Рафаэль, Франция
Вилла
Сен-Рафаэль, Франция
Количество спален 4
Площадь 95 м²
Этаж 4
| Дом
$845,871
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Вилла в Сен-Рафаэль, Франция
Вилла
Сен-Рафаэль, Франция
Количество спален 4
Площадь 93 м²
Этаж 4
| Дом
$778,480
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Вилла в Сен-Рафаэль, Франция
Вилла
Сен-Рафаэль, Франция
Количество спален 4
Площадь 97 м²
Этаж 4
| Дом
$844,709
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Вилла в Сен-Рафаэль, Франция
Вилла
Сен-Рафаэль, Франция
Количество спален 4
Площадь 97 м²
Этаж 4
| Дом
$823,795
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