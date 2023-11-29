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Виллы в Auvergne-Rhone-Alpes, Франция

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9 объектов найдено
Вилла в Метрополия Франции, Франция
Вилла
Метрополия Франции, Франция
Площадь 550 м²
Франция Регион Рона-Альпы Женевское озеро Вилла с пляжем Очен…
€7,40 млн
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Вилла в Метрополия Франции, Франция
Вилла
Метрополия Франции, Франция
Площадь 480 м²
Франция Женевское озеро Вилла на берегу Женевского озера Соврем…
€4,50 млн
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Вилла в Метрополия Франции, Франция
Вилла
Метрополия Франции, Франция
Площадь 486 м²
Франция Женевское озеро Вилла с видом на Монблан Соврем…
€2,20 млн
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Вилла с сауной, с пирсом в Метрополия Франции, Франция
Вилла с сауной, с пирсом
Метрополия Франции, Франция
Площадь 400 м²
Франция Женевское озеро Вилла в закрытой резиденции …
€1,98 млн
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Вилла 6 комнат с террасой, с кредитом / ипотекой в Метрополия Франции, Франция
Вилла 6 комнат с террасой, с кредитом / ипотекой
Метрополия Франции, Франция
Комнаты 6
Площадь 300 м²
 Франция Верхняя Савойя, Рона-Альпы Шен-Сюр-Леман Современная вилла…
€2,80 млн
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Вилла в Метрополия Франции, Франция
Вилла
Метрополия Франции, Франция
Площадь 450 м²
Франция Женевское озеро Вилла рядом с Женевой Современн…
€2,65 млн
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Вилла с лифтом, с сауной в Метрополия Франции, Франция
Вилла с лифтом, с сауной
Метрополия Франции, Франция
Площадь 860 м²
Франция Верхняя Савойя, Рона-Альпы Элегантная вилла на Женевском озере…
€7,50 млн
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Вилла с сауной в Метрополия Франции, Франция
Вилла с сауной
Метрополия Франции, Франция
Площадь 2 000 м²
Франция Женевское озеро Вилла люкс - Дача Джентльмена Скром…
€16,00 млн
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с садом в Le Biot, Франция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с садом
Le Biot, Франция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Современная вилла с видом на море на Лазурном берегу, Биот. Площадь – 220 кв.м., площадь уч…
€1,85 млн
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Параметры недвижимости в Auvergne-Rhone-Alpes, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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