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Виллы в Toulon, Франция

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1 объект найдено
Вилла 13 спален в Le Lavandou, Франция
Вилла 13 спален
Le Lavandou, Франция
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 16
Площадь 703 м²
СОКРАЩЕНИЕ СОВМЕСТНОГО ТРОПЕЗА | СТРАНА | СОЗДАНИЕ СОЗДАНИЯ В ПОЛНОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, С Ф…
€7,90 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Toulon, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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