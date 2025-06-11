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Виллы на Провансе — Альпах — Лазурном Берегу, Франция

Канны
19
Антиб
14
Grasse
63
Ницца
46
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145 объектов найдено
Вилла в Коголен, Франция
Вилла
Коголен, Франция
Количество спален 4
Площадь 82 м²
| Дом
$616,036
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Вилла в Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
Площадь 80 м²
Элегантная вилла в Le Cannet, живописном городе, расположенном в регионе Прованс-Альпы-Лазур…
$552,071
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Вилла в Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 490 м²
Идеально расположенный на вершине холма, откуда открывается захватывающий 360-градусный вид …
$13,25 млн
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Вилла в Ницца, Франция
Вилла
Ницца, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 237 м²
Современная вилла с прямым выходом на пляж, расположенная во Фрежюсе в 40 км от Сен-Тропе. Ж…
$5,29 млн
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Вилла в Frejus, Франция
Вилла
Frejus, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
| Дом
$528,167
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Вилла в Ницца, Франция
Вилла
Ницца, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Продажа дома в Вильнёв-Лубе, в 2 км до моря, в элитном коттеджном посёлке с парком, теннисны…
$3,20 млн
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Вилла в Сен-Поль-де-Ванс, Франция
Вилла
Сен-Поль-де-Ванс, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Вилла в стиле нео-провансаль, жилой площадью 220 кв.м., располагается на холмах в колоритном…
$1,95 млн
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Вилла 8 комнат в Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла 8 комнат
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Вилла с видом на море в традиционном стиле недалеко от центра города Вильфранш-сюр-Мер. Ц…
$20,55 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Вилла в Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Вилла в калифорнийском стиле, с красивым видом на море, удобно расположена в Каннах, недалек…
$3,20 млн
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Вилла в Антиб, Франция
Вилла
Антиб, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Роскошное имение общей жилой площадью 600 кв.м. и садом 5 200 кв.м. идеально расположено на …
$18,45 млн
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Вилла в Мужен, Франция
Вилла
Мужен, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Современная вилла с красивым видом на зеленые окрестности, расположена в Мужен, недалеко от …
$1,65 млн
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Вилла в Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
Очаровательный дом,  построенный на участке площадью 1800 кв.м, расположенный в тихом районе…
$2,44 млн
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Вилла в Антиб, Франция
Вилла
Антиб, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Продажа виллы в закрытом домене недалеко от моря на престижном мысе Антиб – Cap d’Antibes. В…
$7,65 млн
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Вилла в Кап-д’Ай, Франция
Вилла
Кап-д’Ай, Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 506 м²
Количество этажей 4
Продажа особняка в Кап-д’Ай с панорамным видом на море, в 5ти минутах езды до Монако. Особня…
$30,71 млн
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Вилла 6 комнат в Ницца, Франция
Вилла 6 комнат
Ницца, Франция
Число комнат 6
Площадь 141 м²
Недавно построенная вилла расположенная на холмах Ниццы с видом на море. Большая гостинная с…
$1,00 млн
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Вилла в Ницца, Франция
Вилла
Ницца, Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 650 м²
Просторная вилла в закрытом домене на возвышенности Трайас, Теуль-сюр-Мер, с панорамным видо…
$6,46 млн
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Вилла в Коголен, Франция
Вилла
Коголен, Франция
Количество спален 4
Площадь 93 м²
| Дом
$622,645
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Вилла в Ницца, Франция
Вилла
Ницца, Франция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Продажа имения в одном из престижных районов Ниццы. Имение состоит из 2х домов: 3х-этажный д…
$7,76 млн
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Вилла в Ницца, Франция
Вилла
Ницца, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Количество этажей 4
Новая вилла на возвышенностях Вильфранш-сюр-Мер с панорамным видом на море и мыс Кап Ферра. …
$10,75 млн
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Вилла в Орибо-сюр-Сьянь, Франция
Вилла
Орибо-сюр-Сьянь, Франция
Количество спален 5
Площадь 151 м²
Жилплощадь предлагает новые квартиры от студий до 3-комнатных квартир с красивыми открытыми …
$705,740
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Вилла в Коголен, Франция
Вилла
Коголен, Франция
Количество спален 4
Площадь 82 м²
| Дом
$605,571
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Вилла в Мужен, Франция
Вилла
Мужен, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Эта новая вилла расположена в тихом районе Мужена в пределах охраняемого поселка, окруженног…
$2,60 млн
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Вилла в Мужен, Франция
Вилла
Мужен, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Комфортабельная вилла с качественной меблировкой, площадью 350 кв.м расположена в тихом крас…
$3,45 млн
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Вилла в Коголен, Франция
Вилла
Коголен, Франция
Количество спален 4
Площадь 94 м²
| Дом
$621,507
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Вилла в Сен-Тропе, Франция
Вилла
Сен-Тропе, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Эта красивая современная вилла площадью 220 кв.м имеет 4 спальни с ванными комнатами, подвал…
$3,34 млн
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Вилла 7 комнат в Ницца, Франция
Вилла 7 комнат
Ницца, Франция
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 368 м²
НИЦЦА - Мон Борон Очень красивая современная вилла, построенная в 2014 году, площадью около …
$5,80 млн
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Вилла в Биот, Франция
Вилла
Биот, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Продажа виллы в спокойном районе в Биот, в престижном, закрытом и охраняемом посёлке. Вилла …
$2,82 млн
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Вилла в Сен-Рафаэль, Франция
Вилла
Сен-Рафаэль, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Элитная вилла с панорамным видом на окрестности и море, площадью 800 кв.м., расположена на в…
$6,46 млн
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Вилла в Ницца, Франция
Вилла
Ницца, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Трехуровневая современная вилла, площадью 300 кв.м., расположена на возвышенностях Villefran…
$4,88 млн
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Вилла 5 комнат в Антиб, Франция
Вилла 5 комнат
Антиб, Франция
Число комнат 5
Площадь 160 м²
Вилла, площадью 160 м. Площадь сада — 700 м. Бассейн с подогревом. На цокольном этаже — гос…
$1,92 млн
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Параметры недвижимости на Провансе — Альпах — Лазурном Берегу, Франция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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