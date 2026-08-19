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Виллы в Frejus, Франция

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10 объектов найдено
Вилла в Frejus, Франция
Вилла
Frejus, Франция
Количество спален 3
Площадь 74 м²
| Дом
$447,336
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Вилла в Frejus, Франция
Вилла
Frejus, Франция
Количество спален 3
Площадь 73 м²
| Дом
$431,069
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Вилла в Frejus, Франция
Вилла
Frejus, Франция
Количество спален 3
Площадь 73 м²
| Дом
$428,745
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Вилла в Frejus, Франция
Вилла
Frejus, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
| Дом
$577,470
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Вилла в Frejus, Франция
Вилла
Frejus, Франция
Количество спален 3
Площадь 73 м²
| Дом
$431,069
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Вилла в Frejus, Франция
Вилла
Frejus, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
| Дом
$539,127
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Frejus, Франция
Вилла
Frejus, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
| Дом
$544,936
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Вилла в Frejus, Франция
Вилла
Frejus, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
| Дом
$550,746
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Вилла в Frejus, Франция
Вилла
Frejus, Франция
Количество спален 3
Площадь 73 м²
| Дом
$431,069
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Вилла в Frejus, Франция
Вилла
Frejus, Франция
Количество спален 3
Площадь 74 м²
| Дом
$435,717
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