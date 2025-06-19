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Виллы в Страсбурге, Франция

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9 объектов найдено
Вилла в Geispolsheim, Франция
Вилла
Geispolsheim, Франция
Количество спален 4
Площадь 87 м²
Мечтаете стать владельцем новой квартиры в тихом районе всего в 15 минутах от Страсбурга?Отк…
$436,608
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Вилла в Страсбург, Франция
Вилла
Страсбург, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Жилплощадь, которая находится в районе Кроненбург в Страсбурге, предлагает три типа жилья: д…
$366,150
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Вилла в Geispolsheim, Франция
Вилла
Geispolsheim, Франция
Количество спален 4
Площадь 87 м²
Мечтаете стать владельцем новой квартиры в тихом районе всего в 15 минутах от Страсбурга?Отк…
$410,042
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Вилла в Geispolsheim, Франция
Вилла
Geispolsheim, Франция
Количество спален 4
Площадь 87 м²
Мечтаете стать владельцем новой квартиры в тихом районе всего в 15 минутах от Страсбурга?Отк…
$428,523
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Вилла в Geispolsheim, Франция
Вилла
Geispolsheim, Франция
Количество спален 4
Площадь 87 м²
Мечтаете стать владельцем новой квартиры в тихом районе всего в 15 минутах от Страсбурга?Отк…
$403,112
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Вилла в Geispolsheim, Франция
Вилла
Geispolsheim, Франция
Количество спален 4
Площадь 87 м²
Мечтаете стать владельцем новой квартиры в тихом районе всего в 15 минутах от Страсбурга?Отк…
$410,042
Оставить заявку
Вилла в Geispolsheim, Франция
Вилла
Geispolsheim, Франция
Количество спален 4
Площадь 87 м²
Мечтаете стать владельцем новой квартиры в тихом районе всего в 15 минутах от Страсбурга?Отк…
$422,748
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Вилла в Geispolsheim, Франция
Вилла
Geispolsheim, Франция
Количество спален 4
Площадь 87 м²
Мечтаете стать владельцем новой квартиры в тихом районе всего в 15 минутах от Страсбурга?Отк…
$422,748
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Вилла в Geispolsheim, Франция
Вилла
Geispolsheim, Франция
Количество спален 4
Площадь 82 м²
Мечтаете стать владельцем новой квартиры в тихом районе всего в 15 минутах от Страсбурга?Отк…
$401,957
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Параметры недвижимости в Страсбурге, Франция

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