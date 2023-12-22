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Виллы в Окситания, Франция

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3 объекта найдено
Вилла в Castillon, Франция
Вилла
Castillon, Франция
Площадь 220 м²
Вилла 8 pièces – Quelques минутная минутная поездка по Ментону и Проксимити де ла Принципаут…
€1,35 млн
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Вилла в Тулуза, Франция
Вилла
Тулуза, Франция
Площадь 3 100 м²
Рядом с домом: этот роскошный замок XVI века расположен между Тулузой и Альби, в окружении з…
€1,49 млн
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Вилла в Saint-Pastous, Франция
Вилла
Saint-Pastous, Франция
Площадь 90 м²
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Окситания, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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