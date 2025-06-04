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Виллы в Тулузе, Франция

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4 объекта найдено
Вилла в Тулуза, Франция
Вилла
Тулуза, Франция
Количество спален 4
Площадь 125 м²
Жилплощадь , расположенная к юго-востоку от Тулузы и недалеко от парка Алалуф, состоит из 17…
$680,861
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Вилла в Тулуза, Франция
Вилла
Тулуза, Франция
Площадь 92 м²
Этаж 1
Небольшая уютная жилплощадь в Тулузе, в самом центре района Круа-Дорад, где сельская жизнь …
$457,721
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Вилла в Тулуза, Франция
Вилла
Тулуза, Франция
Площадь 81 м²
Жилплощадь состоит всего из 19 квартир, 4 из которых по регулируемым ценам, расположенных на…
$399,362
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Вилла в Тулуза, Франция
Вилла
Тулуза, Франция
Количество спален 4
Площадь 124 м²
Жилплощадь , расположенная к юго-востоку от Тулузы и недалеко от парка Алалуф, состоит из 17…
$795,291
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Параметры недвижимости в Тулузе, Франция

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