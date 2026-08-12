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Виллы в Метрополии Франции, Франция

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Канны
15
Бордо
11
Антиб
5
Прованс — Альпы — Лазурный Берег
96
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264 объекта найдено
Вилла 10 комнат в Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Вилла 10 комнат
Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Роскошная вилла на продажу – Уникальная недвижимость в двух шагах от отеля Four Seasons Gran…
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в Moyenne Corniche, Франция
Вилла 6 комнат
Moyenne Corniche, Франция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 415 м²
В нескольких минутах от Монако — Исключительная вилла в Эз с панорамным видом на море Рас…
$4,68 млн
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Вилла 12 комнат в Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла 12 комнат
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Число комнат 12
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 450 м²
Количество этажей 4
Роскошная вилла с панорамным видом на залив Вильфранш-сюр-Мер на Лазурном Берегу Франции, 9,…
$11,54 млн
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TekceTekce
Вилла в Rue Edouard Perrichi, Франция
Вилла
Rue Edouard Perrichi, Франция
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Уникальная вилла в Тулоне — вид на море и стратегическое расположение на Лазурном берегу …
$3,37 млн
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Вилла 12 комнат в Avenue Sir Winston Churchill, Франция
Вилла 12 комнат
Avenue Sir Winston Churchill, Франция
Число комнат 12
Площадь 320 м²
Исключительная вилла в стиле Belle Époque — Панорамный вид на Монако и Средиземное море П…
$8,18 млн
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Вилла в Frejus, Франция
Вилла
Frejus, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
| Дом
$539,127
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Вилла в Сен-Тропе, Франция
Вилла
Сен-Тропе, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Архитектурная вилла в провансальском стиле с панорамным видом на море — закрытый Domaine de …
$4,16 млн
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Вилла в Ванс, Франция
Вилла
Ванс, Франция
Редкая возможность — исключительное соотношение цены и качества на Французской Ривьере Эл…
$1,16 млн
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Вилла в Rue de Creil, Франция
Вилла
Rue de Creil, Франция
Количество спален 5
Площадь 90 м²
Воспользуйтесь нашими уникальными предложениями: таунхаус, особняк или квартира, которая ва…
$285,830
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Вилла в Вильнёв-Лубе, Франция
Вилла
Вильнёв-Лубе, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 431 м²
Количество этажей 2
Эта светлая двухуровневая вилла расположена в охраняемом частном поместье в Вогренье, Вильнё…
$1,27 млн
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Вилла в Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Вилла
Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Сен-Жан-Кап-Ферра — Элегантная неоклассическая вилла с панорамным видом на море и порт Больё…
Цена по запросу
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Вилла в Париж, Франция
Вилла
Париж, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
ПАРИЖ XVI – VILLA MONTMORENCY Исключительный актив в самом закрытом и престижном частном …
$32,96 млн
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Вилла в Rue de Creil, Франция
Вилла
Rue de Creil, Франция
Количество спален 5
Площадь 90 м²
Воспользуйтесь нашими уникальными предложениями: таунхаус, особняк или квартира, которая ва…
$297,449
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Вилла в Merignac, Франция
Вилла
Merignac, Франция
Количество спален 5
Площадь 119 м²
| Дом
$691,337
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Вилла в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
САМАЯ ВЫДАЮЩАЯСЯ ВИЛЛА НА ПЕРВОЙ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ ЛАЗУРНОГО БЕРЕГА — НОВЫЙ ЭТАЛОН ULTRA-LUXUR…
Цена по запросу
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Вилла в Мужен, Франция
Вилла
Мужен, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Современная светлая вилла, жилой площадью 320 кв.м., расположена в престижном жилом квартале…
$1,52 млн
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Вилла в Angoulins, Франция
Вилла
Angoulins, Франция
Количество спален 5
Площадь 92 м²
Откройте для себя наши последние возможности проживания! В популярном городе Ангулен-сюр-Ме…
$446,174
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Вилла в Bouillargues, Франция
Вилла
Bouillargues, Франция
Количество спален 4
Площадь 79 м²
Чтобы жить или инвестировать в Буйарг, позвольте себе насладиться нашей новой программой до…
$319,526
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Вилла в Кап-д’Ай, Франция
Вилла
Кап-д’Ай, Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 506 м²
Количество этажей 4
Продажа особняка в Кап-д’Ай с панорамным видом на море, в 5ти минутах езды до Монако. Особня…
$30,71 млн
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Вилла в Seichamps, Франция
Вилла
Seichamps, Франция
Количество спален 5
Площадь 89 м²
Хотите стать владельцем дома со спокойной обстановкой всего в 15 минутах от Нанси?Этот проек…
$406,669
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Вилла в Le Palais, Франция
Вилла
Le Palais, Франция
Количество спален 4
Площадь 91 м²
| Дом
$615,813
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Вилла в Saint Gilles Croix de Vie, Франция
Вилла
Saint Gilles Croix de Vie, Франция
Количество спален 4
Площадь 98 м²
Поселиться там, означает позволить себе комфорт нового и функционального жилья, отвечающего …
$429,907
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Вилла в Nieul sur Mer, Франция
Вилла
Nieul sur Mer, Франция
Количество спален 5
Площадь 109 м²
Жилплощадь находится недалеко от Ла-Рошели (10 минут на машине), поэтому идеально подходит д…
$506,593
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Вилла в Merignac, Франция
Вилла
Merignac, Франция
Количество спален 5
Площадь 122 м²
| Дом
$726,194
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Вилла в Geispolsheim, Франция
Вилла
Geispolsheim, Франция
Количество спален 4
Площадь 87 м²
Мечтаете стать владельцем новой квартиры в тихом районе всего в 15 минутах от Страсбурга?Отк…
$425,259
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Вилла в Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Одноуровневая вилла в стиле Прованс, идеально расположена в центре престижного района Канн, …
$1,98 млн
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Вилла в Merignac, Франция
Вилла
Merignac, Франция
Количество спален 5
Площадь 119 м²
| Дом
$673,908
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Вилла в Roussillon, Франция
Вилла
Roussillon, Франция
Количество спален 5
Площадь 92 м²
Сельская среда, историческое наследие и активная жизнь сочетаются в Руссильоне, предлагая ва…
$288,154
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Вилла в Пасси, Франция
Вилла
Пасси, Франция
Количество спален 4
Площадь 106 м²
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$697,147
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Вилла 6 комнат в Сен-Рафаэль, Франция
Вилла 6 комнат
Сен-Рафаэль, Франция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Exceptional waterfront estate facing south. Remarkable waterfront property of over 430 m2, …
$14,79 млн
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Параметры недвижимости в Метрополии Франции, Франция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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