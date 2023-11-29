ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Франция
Жилая
Антиб
Виллы
Виллы в Антиб, Франция
Вилла
Очистить
26 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Вилла 5 комнат
Антиб, Франция
5
160 м²
Вилла, площадью 160 м. Площадь сада — 700 м. Бассейн с подогревом. На цокольном этаже — гос…
€1,79 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 комнат
Антиб, Франция
5
Красивая вилла на Cap d`Antibes с видом на море. Большой сад с бассейном и джакузи. Вилла с…
€4,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален
Антиб, Франция
5
420 м²
Эта исключительная вилла в Кап-Д-Антиб, построенная в 1901 году, продается. Из отеля открыва…
€13,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален
Антиб, Франция
5
220 м²
This family villa for sale in Cap D'Antibes, with panoramic sea views, benefits from an 850 …
€4,49 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 6 спален
Антиб, Франция
6
450 м²
Charming villa completely renovated in the town of Cap d'Antibes, now for sale. The sea view…
€5,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Антиб, Франция
4
200 м²
Built in 2012, this outstanding villa in Cap d'Antibes is for sale. Idyllic views featuring …
€3,60 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 9 спален
Антиб, Франция
9
823 м²
For sale, a luxurious private estate with panoramic sea view. On the waterfront of the Cap …
€24,00 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Антиб, Франция
4
200 м²
In Cap d'Antibes, this family villa for sale offers a 508 m² garden and a terrace and offers…
€3,20 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 2 спальни
Антиб, Франция
2
55 м²
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам этот очарователь…
€890,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален
Антиб, Франция
5
360 м²
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает эту прекрасную совре…
€8,48 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 9 спален
Антиб, Франция
9
424 м²
Your international Côte d'Azur real estate platform proposes to you, this superb villa ideal…
€6,95 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 6 спален
Антиб, Франция
6
250 м²
Your international Côte d'Azur real estate platform offers you this beautiful property locat…
€4,90 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Антиб, Франция
4
257 м²
Your international Côte d'Azur real estate platform offers you this charming renovated villa…
€5,70 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 6 спален
Антиб, Франция
6
295 м²
Your international Côte d'Azur real estate platform offers this beautiful architect villa of…
€3,95 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 2 спальни
Антиб, Франция
2
220 м²
Your international Côte d'Azur real estate platform offers in Cap d'Antibes a villa of chara…
€3,20 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Антиб, Франция
4
225 м²
Your international Côte d'Azur real estate platform offers you this charming property locate…
€2,65 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Антиб, Франция
4
155 м²
Magnificent house with sea view located on the first line of the Cap d'Antibes. It is ideall…
€2,65 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 7 спален
Антиб, Франция
7
300 м²
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает эту прекрасную виллу…
€4,75 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален
Антиб, Франция
5
218 м²
Located on the seafront of Cap d'Antibes, one of the most exclusive and sought after areas o…
€4,75 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Антиб, Франция
4
160 м²
Your international Côte d'Azur real estate platform proposes you this charming house located…
€2,79 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален
Антиб, Франция
5
900 м²
Мы с гордостью представляем этот уникальный современный дом, расположенный в городе Кап-Д-Ан…
€35,00 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 7 спален
Антиб, Франция
7
1 300 м²
Добро пожаловать на эту прекрасную виллу для продажи в Кап D Антиб ( Гарупе ). Захватывающая…
€26,90 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален
Антиб, Франция
5
5
330 м²
Если оптимальное расслабление в вашем естественном убежище звучит здорово, приходите и посет…
€6,49 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 6 спален
Антиб, Франция
6
350 м²
REF: 092020-011. Built circa 1930, this exceptional villa offers a rare combination of Art D…
€6,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Антиб, Франция
6
4
350 м²
6 комнат, из них 4 спальни. Жилая площадь 350 кв.м. Площадь участка 2590 кв.м. Вилла пост…
€4,70 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни
Антиб, Франция
3
3
200 м²
Аренда и продажа дома в Villeneuve-Loubet (городок недалеко от Антиб), в 2х км до моря. Ж…
€3,17 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL