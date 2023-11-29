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Виллы в Антиб, Франция

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26 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Антиб, Франция
Вилла 5 комнат
Антиб, Франция
Комнаты 5
Площадь 160 м²
Вилла, площадью 160 м. Площадь сада — 700 м. Бассейн с подогревом. На цокольном этаже — гос…
€1,79 млн
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Вилла 5 комнат в Антиб, Франция
Вилла 5 комнат
Антиб, Франция
Комнаты 5
Красивая вилла на Cap d`Antibes с видом на море. Большой сад с бассейном и джакузи. Вилла с…
€4,50 млн
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Вилла 5 спален в Антиб, Франция
Вилла 5 спален
Антиб, Франция
Количество спален 5
Площадь 420 м²
Эта исключительная вилла в Кап-Д-Антиб, построенная в 1901 году, продается. Из отеля открыва…
€13,50 млн
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Вилла 5 спален в Антиб, Франция
Вилла 5 спален
Антиб, Франция
Количество спален 5
Площадь 220 м²
This family villa for sale in Cap D'Antibes, with panoramic sea views, benefits from an 850 …
€4,49 млн
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Вилла 6 спален в Антиб, Франция
Вилла 6 спален
Антиб, Франция
Количество спален 6
Площадь 450 м²
Charming villa completely renovated in the town of Cap d'Antibes, now for sale. The sea view…
€5,50 млн
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Вилла 4 спальни в Антиб, Франция
Вилла 4 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Built in 2012, this outstanding villa in Cap d'Antibes is for sale. Idyllic views featuring …
€3,60 млн
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Вилла 9 спален в Антиб, Франция
Вилла 9 спален
Антиб, Франция
Количество спален 9
Площадь 823 м²
For sale, a luxurious private estate with panoramic sea view. On the waterfront of the Cap …
€24,00 млн
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Вилла 4 спальни в Антиб, Франция
Вилла 4 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
In Cap d'Antibes, this family villa for sale offers a 508 m² garden and a terrace and offers…
€3,20 млн
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Вилла 2 спальни в Антиб, Франция
Вилла 2 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам этот очарователь…
€890,000
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Вилла 5 спален в Антиб, Франция
Вилла 5 спален
Антиб, Франция
Количество спален 5
Площадь 360 м²
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает эту прекрасную совре…
€8,48 млн
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Вилла 9 спален в Антиб, Франция
Вилла 9 спален
Антиб, Франция
Количество спален 9
Площадь 424 м²
Your international Côte d'Azur real estate platform proposes to you, this superb villa ideal…
€6,95 млн
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Вилла 6 спален в Антиб, Франция
Вилла 6 спален
Антиб, Франция
Количество спален 6
Площадь 250 м²
Your international Côte d'Azur real estate platform offers you this beautiful property locat…
€4,90 млн
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Вилла 4 спальни в Антиб, Франция
Вилла 4 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 4
Площадь 257 м²
Your international Côte d'Azur real estate platform offers you this charming renovated villa…
€5,70 млн
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Вилла 6 спален в Антиб, Франция
Вилла 6 спален
Антиб, Франция
Количество спален 6
Площадь 295 м²
Your international Côte d'Azur real estate platform offers this beautiful architect villa of…
€3,95 млн
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Вилла 2 спальни в Антиб, Франция
Вилла 2 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 2
Площадь 220 м²
Your international Côte d'Azur real estate platform offers in Cap d'Antibes a villa of chara…
€3,20 млн
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Вилла 4 спальни в Антиб, Франция
Вилла 4 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 4
Площадь 225 м²
Your international Côte d'Azur real estate platform offers you this charming property locate…
€2,65 млн
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Вилла 4 спальни в Антиб, Франция
Вилла 4 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 4
Площадь 155 м²
Magnificent house with sea view located on the first line of the Cap d'Antibes. It is ideall…
€2,65 млн
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Вилла 7 спален в Антиб, Франция
Вилла 7 спален
Антиб, Франция
Количество спален 7
Площадь 300 м²
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает эту прекрасную виллу…
€4,75 млн
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Вилла 5 спален в Антиб, Франция
Вилла 5 спален
Антиб, Франция
Количество спален 5
Площадь 218 м²
Located on the seafront of Cap d'Antibes, one of the most exclusive and sought after areas o…
€4,75 млн
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Вилла 4 спальни в Антиб, Франция
Вилла 4 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Your international Côte d'Azur real estate platform proposes you this charming house located…
€2,79 млн
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Вилла 5 спален в Антиб, Франция
Вилла 5 спален
Антиб, Франция
Количество спален 5
Площадь 900 м²
Мы с гордостью представляем этот уникальный современный дом, расположенный в городе Кап-Д-Ан…
€35,00 млн
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Вилла 7 спален в Антиб, Франция
Вилла 7 спален
Антиб, Франция
Количество спален 7
Площадь 1 300 м²
Добро пожаловать на эту прекрасную виллу для продажи в Кап D Антиб ( Гарупе ). Захватывающая…
€26,90 млн
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Вилла 5 спален в Антиб, Франция
Вилла 5 спален
Антиб, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Если оптимальное расслабление в вашем естественном убежище звучит здорово, приходите и посет…
€6,49 млн
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Вилла 6 спален в Антиб, Франция
Вилла 6 спален
Антиб, Франция
Количество спален 6
Площадь 350 м²
REF: 092020-011. Built circa 1930, this exceptional villa offers a rare combination of Art D…
€6,50 млн
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Вилла 4 спальни в Антиб, Франция
Вилла 4 спальни
Антиб, Франция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
6 комнат, из них 4 спальни. Жилая площадь 350 кв.м. Площадь участка 2590 кв.м. Вилла пост…
€4,70 млн
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Вилла 3 спальни в Антиб, Франция
Вилла 3 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Аренда и продажа дома в Villeneuve-Loubet (городок недалеко от Антиб), в 2х км до моря. Ж…
€3,17 млн
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Аталанта
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