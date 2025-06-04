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Виллы в Ванне, Франция

Вилла Удалить
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25 объектов найдено
Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Новая жилплощадь у подножия Ванн - это спокойное место, где очень много природы, вы можете н…
$299,178
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Новая жилплощадь у подножия Ванн - это спокойное место, где очень много природы, вы можете н…
$267,396
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 6
Площадь 124 м²
На историческом месте бывшей клиники Сент-Клер, Бельведер, редком месте, всего в двух шагах …
$692,304
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Новая жилплощадь у подножия Ванн - это спокойное место, где очень много природы, вы можете н…
$298,789
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 5
Площадь 116 м²
На историческом месте бывшей клиники Сент-Клер, Бельведер, редком месте, всего в двух шагах …
$617,924
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Новая жилплощадь у подножия Ванн - это спокойное место, где очень много природы, вы можете н…
$340,779
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Новая жилплощадь у подножия Ванн - это спокойное место, где очень много природы, вы можете н…
$235,086
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Новая жилплощадь у подножия Ванн - это спокойное место, где очень много природы, вы можете н…
$340,189
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Новая жилплощадь у подножия Ванн - это спокойное место, где очень много природы, вы можете н…
$340,298
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 4
Площадь 86 м²
Новая жилплощадь у подножия Ванн - это спокойное место, где очень много природы, вы можете н…
$341,039
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Новая жилплощадь у подножия Ванн - это спокойное место, где очень много природы, вы можете н…
$299,464
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 4
Площадь 86 м²
Новая жилплощадь у подножия Ванн - это спокойное место, где очень много природы, вы можете н…
$299,830
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Новая жилплощадь у подножия Ванн - это спокойное место, где очень много природы, вы можете н…
$299,464
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 5
Площадь 114 м²
На историческом месте бывшей клиники Сент-Клер, Бельведер, редком месте, всего в двух шагах …
$640,810
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Новая жилплощадь у подножия Ванн - это спокойное место, где очень много природы, вы можете н…
$267,396
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Новая жилплощадь у подножия Ванн - это спокойное место, где очень много природы, вы можете н…
$340,740
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Новая жилплощадь у подножия Ванн - это спокойное место, где очень много природы, вы можете н…
$339,856
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 6
Площадь 112 м²
На историческом месте бывшей клиники Сент-Клер, Бельведер, редком месте, всего в двух шагах …
$652,253
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Новая жилплощадь у подножия Ванн - это спокойное место, где очень много природы, вы можете н…
$267,396
Оставить заявку
Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Новая жилплощадь у подножия Ванн - это спокойное место, где очень много природы, вы можете н…
$299,441
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Новая жилплощадь у подножия Ванн - это спокойное место, где очень много природы, вы можете н…
$298,789
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 5
Площадь 117 м²
На историческом месте бывшей клиники Сент-Клер, Бельведер, редком месте, всего в двух шагах …
$617,924
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Новая жилплощадь у подножия Ванн - это спокойное место, где очень много природы, вы можете н…
$299,235
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Новая жилплощадь у подножия Ванн - это спокойное место, где очень много природы, вы можете н…
$299,602
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 6
Площадь 166 м²
Этаж 1
| Дом
$1,29 млн
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Параметры недвижимости в Ванне, Франция

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