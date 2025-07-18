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Виллы в Бордо, Франция

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11 объектов найдено
Вилла в Бордо, Франция
Вилла
Бордо, Франция
Количество спален 4
Площадь 94 м²
| Дом
$465,484
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Вилла в Carbon Blanc, Франция
Вилла
Carbon Blanc, Франция
Количество спален 4
Площадь 76 м²
Комфорт новой жилплощади, состоящей из 33 новых квартир с 2 или 3 комнатами и 8 новых домов …
$331,499
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Вилла в Carbon Blanc, Франция
Вилла
Carbon Blanc, Франция
Количество спален 4
Площадь 76 м²
Комфорт новой жилплощади, состоящей из 33 новых квартир с 2 или 3 комнатами и 8 новых домов …
$346,514
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TekceTekce
Вилла в Carbon Blanc, Франция
Вилла
Carbon Blanc, Франция
Количество спален 4
Площадь 76 м²
Комфорт новой жилплощади, состоящей из 33 новых квартир с 2 или 3 комнатами и 8 новых домов …
$346,514
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Вилла в Бордо, Франция
Вилла
Бордо, Франция
Количество спален 5
Площадь 100 м²
| Дом
$482,810
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Вилла в Бордо, Франция
Вилла
Бордо, Франция
Количество спален 5
Площадь 100 м²
| Дом
$482,810
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Вилла в Бордо, Франция
Вилла
Бордо, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
| Дом
$412,352
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Вилла в Бордо, Франция
Вилла
Бордо, Франция
Количество спален 4
Площадь 94 м²
| Дом
$459,709
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Вилла в Бордо, Франция
Вилла
Бордо, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
| Дом
$391,561
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Вилла в Бордо, Франция
Вилла
Бордо, Франция
Количество спален 4
Площадь 94 м²
| Дом
$449,314
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Вилла в Бордо, Франция
Вилла
Бордо, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
| Дом
$418,127
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Параметры недвижимости в Бордо, Франция

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