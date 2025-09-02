Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Жилая
  4. Вилла
  5. Гараж

Виллы с гаражом во Франции

Канны
17
Бордо
11
Антиб
13
Метрополия Франции
285
6 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Канны, Франция
Вилла 7 комнат
Канны, Франция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Исключительная недвижимость в самом сердце Канн. В самом сердце Каннской Калифорнии, скрытая…
$12,41 млн
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Уникальный дом с панорамным видом на море и зеленые холмы. Провансальский дом площадью 180 м…
$2,85 млн
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Франция
Вилла
Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 835 м²
Продажа имения в Вансе, расположенного на возвышенностях с 180° видом на окрестности и море.…
$10,24 млн
Вилла в Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Вилла
Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Роскошная современная вилла, идеально расположенная в престижном районе Мон-Борон недалеко о…
$7,24 млн
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла 7 комнат в Ницца, Франция
Вилла 7 комнат
Ницца, Франция
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 368 м²
НИЦЦА - Мон Борон Очень красивая современная вилла, построенная в 2014 году, площадью около …
$5,80 млн
Вилла 6 комнат в Сен-Рафаэль, Франция
Вилла 6 комнат
Сен-Рафаэль, Франция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Исключительная набережная с видом на юг.Замечательная набережная площадью более 430 м2, полн…
$14,79 млн
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski

