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Виллы в Grasse, Франция

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Канны
10
Ле-Канне
3
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20 объектов найдено
Вилла в Ванс, Франция
Вилла
Ванс, Франция
Редкая возможность — исключительное соотношение цены и качества на Французской Ривьере Эл…
$1,16 млн
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Вилла в Вильнёв-Лубе, Франция
Вилла
Вильнёв-Лубе, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 431 м²
Количество этажей 2
Эта светлая двухуровневая вилла расположена в охраняемом частном поместье в Вогренье, Вильнё…
$1,27 млн
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Вилла в Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 490 м²
Идеально расположенный на вершине холма, откуда открывается захватывающий 360-градусный вид …
$13,25 млн
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Вилла в Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Вилла на набережной Круазетт в Каннах с панорамным видом на море, красивые апартаменты / вил…
$8,30 млн
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Вилла в Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 545 м²
Этот французский «замок» расположен в самом центре Канн, в окружении прекрасных ландшафтных …
$16,63 млн
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Вилла в Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
Количество спален 4
Площадь 176 м²
Количество этажей 3
Очаровательная вилла в провансальском стиле с изысканным декором и роскошной отделкой, недал…
$1,90 млн
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Вилла в Орибо-сюр-Сьянь, Франция
Вилла
Орибо-сюр-Сьянь, Франция
Количество спален 4
Площадь 100 м²
Жилплощадь предлагает новые квартиры от студий до 3-комнатных квартир с красивыми открытыми …
$749,433
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Вилла в Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
Площадь 80 м²
Элегантная вилла в Le Cannet, живописном городе, расположенном в регионе Прованс-Альпы-Лазур…
$563,527
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Вилла в Орибо-сюр-Сьянь, Франция
Вилла
Орибо-сюр-Сьянь, Франция
Количество спален 5
Площадь 151 м²
Жилплощадь предлагает новые квартиры от студий до 3-комнатных квартир с красивыми открытыми …
$761,052
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Вилла в Ле-Канне, Франция
Вилла
Ле-Канне, Франция
Количество спален 5
Площадь 116 м²
| Дом
$1,03 млн
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Вилла в Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
Очаровательный дом,  построенный на участке площадью 1800 кв.м, расположенный в тихом районе…
$2,44 млн
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Вилла в Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Эта великолепная вилла в стиле бель-эпок с садом и бассейном расположена в центре города Кан…
$3,55 млн
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Вилла в Орибо-сюр-Сьянь, Франция
Вилла
Орибо-сюр-Сьянь, Франция
Количество спален 5
Площадь 151 м²
Жилплощадь предлагает новые квартиры от студий до 3-комнатных квартир с красивыми открытыми …
$720,385
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Вилла в Ле-Канне, Франция
Вилла
Ле-Канне, Франция
Количество спален 5
Площадь 116 м²
| Дом
$1,03 млн
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Вилла в Орибо-сюр-Сьянь, Франция
Вилла
Орибо-сюр-Сьянь, Франция
Количество спален 4
Площадь 100 м²
Жилплощадь предлагает новые квартиры от студий до 3-комнатных квартир с красивыми открытыми …
$714,575
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Вилла в Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Расположенный в самом сердце старой деревни Сен-Тропе, в нескольких шагах от магазинов и зна…
$3,71 млн
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Вилла 5 комнат в Мужен, Франция
Вилла 5 комнат
Мужен, Франция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Luxury villa with a pool at Domaine Mougins.  Rooms: 5 - Living Area:171 m². Plot Area: 67…
$2,49 млн
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Вилла в Ле-Канне, Франция
Вилла
Ле-Канне, Франция
Количество спален 5
Площадь 116 м²
| Дом
$987,624
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Вилла 7 комнат в Канны, Франция
Вилла 7 комнат
Канны, Франция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Exceptional property in the heart of Cannes. In the heart of Cannes Californie, hidden withi…
$12,41 млн
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Вилла в Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 900 м²
Роскошная резиденция в стиле бель-эпок, построенная в 1903 году итальянским архитектором, бы…
$17,49 млн
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Параметры недвижимости в Grasse, Франция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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