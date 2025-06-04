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Виллы в Землях Луары, Франция

Ле-Сабль-д’Олон
8
Нант
6
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14 объектов найдено
Вилла в Saint Gilles Croix de Vie, Франция
Вилла
Saint Gilles Croix de Vie, Франция
Количество спален 4
Площадь 98 м²
Поселиться там, означает позволить себе комфорт нового и функционального жилья, отвечающего …
$421,168
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Вилла в Клиссон, Франция
Вилла
Клиссон, Франция
Количество спален 4
Площадь 82 м²
71 жилище. 60 коллективных ,11 индивидуальных . Для каждого жилища предусмотрена открытая пл…
$371,083
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Вилла в Saint Gilles Croix de Vie, Франция
Вилла
Saint Gilles Croix de Vie, Франция
Количество спален 5
Площадь 114 м²
Поселиться там, означает позволить себе комфорт нового и функционального жилья, отвечающего …
$461,008
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Вилла в Клиссон, Франция
Вилла
Клиссон, Франция
Количество спален 4
Площадь 82 м²
71 жилище. 60 коллективных ,11 индивидуальных . Для каждого жилища предусмотрена открытая пл…
$371,083
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Вилла в Saint Gilles Croix de Vie, Франция
Вилла
Saint Gilles Croix de Vie, Франция
Количество спален 4
Площадь 94 м²
Поселиться там, означает позволить себе комфорт нового и функционального жилья, отвечающего …
$404,093
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Вилла в Saint Gilles Croix de Vie, Франция
Вилла
Saint Gilles Croix de Vie, Франция
Количество спален 4
Площадь 98 м²
Поселиться там, означает позволить себе комфорт нового и функционального жилья, отвечающего …
$421,168
Оставить заявку
Вилла в Saint Gilles Croix de Vie, Франция
Вилла
Saint Gilles Croix de Vie, Франция
Количество спален 5
Площадь 114 м²
Поселиться там, означает позволить себе комфорт нового и функционального жилья, отвечающего …
$461,008
Оставить заявку
Вилла в Клиссон, Франция
Вилла
Клиссон, Франция
Количество спален 4
Площадь 82 м²
71 жилище. 60 коллективных ,11 индивидуальных . Для каждого жилища предусмотрена открытая пл…
$371,083
Оставить заявку
Вилла в Клиссон, Франция
Вилла
Клиссон, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
71 жилище. 60 коллективных ,11 индивидуальных . Для каждого жилища предусмотрена открытая пл…
$340,349
Оставить заявку
Вилла в Saint Gilles Croix de Vie, Франция
Вилла
Saint Gilles Croix de Vie, Франция
Количество спален 4
Площадь 98 м²
Поселиться там, означает позволить себе комфорт нового и функционального жилья, отвечающего …
$421,168
Оставить заявку
Вилла в Клиссон, Франция
Вилла
Клиссон, Франция
Количество спален 4
Площадь 92 м²
71 жилище. 60 коллективных ,11 индивидуальных . Для каждого жилища предусмотрена открытая пл…
$371,083
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Вилла в Клиссон, Франция
Вилла
Клиссон, Франция
Количество спален 4
Площадь 82 м²
71 жилище. 60 коллективных ,11 индивидуальных . Для каждого жилища предусмотрена открытая пл…
$358,562
Оставить заявку
Вилла в Saint Gilles Croix de Vie, Франция
Вилла
Saint Gilles Croix de Vie, Франция
Количество спален 4
Площадь 98 м²
Поселиться там, означает позволить себе комфорт нового и функционального жилья, отвечающего …
$421,168
Оставить заявку
Вилла в Saint Gilles Croix de Vie, Франция
Вилла
Saint Gilles Croix de Vie, Франция
Количество спален 5
Площадь 114 м²
Поселиться там, означает позволить себе комфорт нового и функционального жилья, отвечающего …
$461,008
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Землях Луары, Франция

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