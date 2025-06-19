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Виллы в Бретани, Франция

Ванн
24
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24 объекта найдено
Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Новая жилплощадь у подножия Ванн - это спокойное место, где очень много природы, вы можете н…
$302,045
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Новая жилплощадь у подножия Ванн - это спокойное место, где очень много природы, вы можете н…
$343,047
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Новая жилплощадь у подножия Ванн - это спокойное место, где очень много природы, вы можете н…
$237,293
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Новая жилплощадь у подножия Ванн - это спокойное место, где очень много природы, вы можете н…
$269,907
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Новая жилплощадь у подножия Ванн - это спокойное место, где очень много природы, вы можете н…
$302,276
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Новая жилплощадь у подножия Ванн - это спокойное место, где очень много природы, вы можете н…
$269,907
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 4
Площадь 86 м²
Новая жилплощадь у подножия Ванн - это спокойное место, где очень много природы, вы можете н…
$302,646
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Новая жилплощадь у подножия Ванн - это спокойное место, где очень много природы, вы можете н…
$301,595
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Новая жилплощадь у подножия Ванн - это спокойное место, где очень много природы, вы можете н…
$301,987
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Новая жилплощадь у подножия Ванн - это спокойное место, где очень много природы, вы можете н…
$343,979
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 6
Площадь 124 м²
На историческом месте бывшей клиники Сент-Клер, Бельведер, редком месте, всего в двух шагах …
$698,804
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Новая жилплощадь у подножия Ванн - это спокойное место, где очень много природы, вы можете н…
$301,595
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Новая жилплощадь у подножия Ванн - это спокойное место, где очень много природы, вы можете н…
$343,493
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Новая жилплощадь у подножия Ванн - это спокойное место, где очень много природы, вы можете н…
$343,383
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 5
Площадь 114 м²
На историческом месте бывшей клиники Сент-Клер, Бельведер, редком месте, всего в двух шагах …
$646,827
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 6
Площадь 112 м²
На историческом месте бывшей клиники Сент-Клер, Бельведер, редком месте, всего в двух шагах …
$658,377
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Новая жилплощадь у подножия Ванн - это спокойное место, где очень много природы, вы можете н…
$302,253
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Новая жилплощадь у подножия Ванн - это спокойное место, где очень много природы, вы можете н…
$302,276
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 5
Площадь 116 м²
На историческом месте бывшей клиники Сент-Клер, Бельведер, редком месте, всего в двух шагах …
$623,726
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Новая жилплощадь у подножия Ванн - это спокойное место, где очень много природы, вы можете н…
$269,907
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 5
Площадь 117 м²
На историческом месте бывшей клиники Сент-Клер, Бельведер, редком месте, всего в двух шагах …
$623,726
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Новая жилплощадь у подножия Ванн - это спокойное место, где очень много природы, вы можете н…
$302,415
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Новая жилплощадь у подножия Ванн - это спокойное место, где очень много природы, вы можете н…
$343,940
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Вилла в Ванн, Франция
Вилла
Ванн, Франция
Количество спален 4
Площадь 86 м²
Новая жилплощадь у подножия Ванн - это спокойное место, где очень много природы, вы можете н…
$344,241
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Параметры недвижимости в Бретани, Франция

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