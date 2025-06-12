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Виллы в Ла Рошеле, Франция

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7 объектов найдено
Вилла в Angoulins, Франция
Вилла
Angoulins, Франция
Количество спален 5
Площадь 92 м²
Откройте для себя наши последние возможности проживания! В популярном городе Ангулен-сюр-Ме…
$443,933
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Вилла в Nieul sur Mer, Франция
Вилла
Nieul sur Mer, Франция
Количество спален 5
Площадь 109 м²
Жилплощадь находится недалеко от Ла-Рошели (10 минут на машине), поэтому идеально подходит д…
$497,433
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Вилла в Nieul sur Mer, Франция
Вилла
Nieul sur Mer, Франция
Количество спален 5
Площадь 109 м²
Жилплощадь находится недалеко от Ла-Рошели (10 минут на машине), поэтому идеально подходит д…
$498,571
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Вилла в Angoulins, Франция
Вилла
Angoulins, Франция
Количество спален 5
Площадь 92 м²
Откройте для себя наши последние возможности проживания! В популярном городе Ангулен-сюр-Ме…
$437,104
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Вилла в Nieul sur Mer, Франция
Вилла
Nieul sur Mer, Франция
Количество спален 5
Площадь 109 м²
Жилплощадь находится недалеко от Ла-Рошели (10 минут на машине), поэтому идеально подходит д…
$496,295
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Вилла в Nieul sur Mer, Франция
Вилла
Nieul sur Mer, Франция
Количество спален 5
Площадь 109 м²
Жилплощадь находится недалеко от Ла-Рошели (10 минут на машине), поэтому идеально подходит д…
$492,311
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Вилла в Angoulins, Франция
Вилла
Angoulins, Франция
Количество спален 5
Площадь 92 м²
Откройте для себя наши последние возможности проживания! В популярном городе Ангулен-сюр-Ме…
$448,487
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Параметры недвижимости в Ла Рошеле, Франция

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