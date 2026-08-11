Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Draguignan
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Draguignan, Франция

;
Коголен
11
Frejus
10
Сен-Рафаэль
7
Вилла Удалить
Очистить
31 объект найдено
Вилла в Сен-Тропе, Франция
Вилла
Сен-Тропе, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Архитектурная вилла в провансальском стиле с панорамным видом на море — закрытый Domaine de …
$4,16 млн
Оставить заявку
Вилла в Коголен, Франция
Вилла
Коголен, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
| Дом
$561,203
Оставить заявку
Вилла в Frejus, Франция
Вилла
Frejus, Франция
Количество спален 3
Площадь 73 м²
| Дом
$431,069
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Вилла в Коголен, Франция
Вилла
Коголен, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
| Дом
$561,203
Оставить заявку
Вилла в Сен-Тропе, Франция
Вилла
Сен-Тропе, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
Вилла у виноградников, с панорамным видом на холмы и Альпы, с участком около 6 000 кв.м., с …
$1,77 млн
Оставить заявку
Вилла в Frejus, Франция
Вилла
Frejus, Франция
Количество спален 3
Площадь 73 м²
| Дом
$431,069
Оставить заявку
Вилла в Frejus, Франция
Вилла
Frejus, Франция
Количество спален 3
Площадь 74 м²
| Дом
$435,717
Оставить заявку
Вилла в Frejus, Франция
Вилла
Frejus, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
| Дом
$577,470
Оставить заявку
Вилла в Коголен, Франция
Вилла
Коголен, Франция
Количество спален 4
Площадь 94 м²
| Дом
$687,851
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Сен-Рафаэль, Франция
Вилла 6 комнат
Сен-Рафаэль, Франция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Exceptional waterfront estate facing south. Remarkable waterfront property of over 430 m2, …
$14,79 млн
Оставить заявку
Вилла в Сен-Тропе, Франция
Вилла
Сен-Тропе, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продажа охотничьего имения 36 гектар на холмах в окрестностях Le Muy, в 40 км от Сен-Тропе, …
$1,42 млн
Оставить заявку
Вилла в Коголен, Франция
Вилла
Коголен, Франция
Количество спален 4
Площадь 94 м²
| Дом
$694,823
Оставить заявку
Вилла в Коголен, Франция
Вилла
Коголен, Франция
Количество спален 4
Площадь 94 м²
| Дом
$680,880
Оставить заявку
Вилла в Сен-Рафаэль, Франция
Вилла
Сен-Рафаэль, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Элитная вилла с панорамным видом на окрестности и море, площадью 800 кв.м., расположена на в…
$6,46 млн
Оставить заявку
Вилла в Коголен, Франция
Вилла
Коголен, Франция
Количество спален 4
Площадь 93 м²
| Дом
$670,423
Оставить заявку
Вилла в Frejus, Франция
Вилла
Frejus, Франция
Количество спален 3
Площадь 74 м²
| Дом
$447,336
Оставить заявку
Вилла в Коголен, Франция
Вилла
Коголен, Франция
Количество спален 4
Площадь 82 м²
| Дом
$575,146
Оставить заявку
Вилла в Frejus, Франция
Вилла
Frejus, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
| Дом
$539,127
Оставить заявку
Вилла в Коголен, Франция
Вилла
Коголен, Франция
Количество спален 4
Площадь 94 м²
| Дом
$691,337
Оставить заявку
Вилла в Сен-Рафаэль, Франция
Вилла
Сен-Рафаэль, Франция
Количество спален 4
Площадь 95 м²
Этаж 4
| Дом
$845,871
Оставить заявку
Вилла в Коголен, Франция
Вилла
Коголен, Франция
Количество спален 4
Площадь 82 м²
| Дом
$589,089
Оставить заявку
Вилла в Сен-Рафаэль, Франция
Вилла
Сен-Рафаэль, Франция
Количество спален 4
Площадь 97 м²
Этаж 4
| Дом
$823,795
Оставить заявку
Вилла в Frejus, Франция
Вилла
Frejus, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
| Дом
$544,936
Оставить заявку
Вилла в Frejus, Франция
Вилла
Frejus, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
| Дом
$550,746
Оставить заявку
Вилла в Коголен, Франция
Вилла
Коголен, Франция
Количество спален 4
Площадь 82 м²
| Дом
$575,146
Оставить заявку
Вилла в Сен-Рафаэль, Франция
Вилла
Сен-Рафаэль, Франция
Количество спален 4
Площадь 90 м²
Этаж 4
| Дом
$915,586
Оставить заявку
Вилла в Frejus, Франция
Вилла
Frejus, Франция
Количество спален 3
Площадь 73 м²
| Дом
$431,069
Оставить заявку
Вилла в Сен-Рафаэль, Франция
Вилла
Сен-Рафаэль, Франция
Количество спален 4
Площадь 97 м²
Этаж 4
| Дом
$844,709
Оставить заявку
Вилла в Сен-Рафаэль, Франция
Вилла
Сен-Рафаэль, Франция
Количество спален 4
Площадь 93 м²
Этаж 4
| Дом
$778,480
Оставить заявку
Вилла в Коголен, Франция
Вилла
Коголен, Франция
Количество спален 4
Площадь 82 м²
| Дом
$583,279
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Draguignan, Франция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти