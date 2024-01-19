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Виллы в New Aquitaine, Франция

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7 объектов найдено
Вилла в Ла Тест-де-Бюш, Франция
Вилла
Ла Тест-де-Бюш, Франция
Количество спален 4
Площадь 210 м²
Небольшой уголок рая! Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагае…
€2,27 млн
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Вилла в Pyla-sur-Mer, Франция
Вилла
Pyla-sur-Mer, Франция
Количество спален 5
Площадь 550 м²
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам в ЭКСКЛЮЗИВНОСТИ…
€11,55 млн
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Вилла в Saint-Raphael, Франция
Вилла
Saint-Raphael, Франция
Количество спален 6
Площадь 700 м²
Замечательное имущество, которое было построено в начале 20-го. Век и полностью отремонтиров…
€14,00 млн
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Вилла в Pyla-sur-Mer, Франция
Вилла
Pyla-sur-Mer, Франция
Количество спален 6
Площадь 210 м²
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу представляет эту семейную виллу…
€2,31 млн
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Вилла в Noth, Франция
Вилла
Noth, Франция
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Этот дом на дереве является одним из самых уникальных объектов на территории. Эти архитектур…
€1,09 млн
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Вилла в Аркашон, Франция
Вилла
Аркашон, Франция
Количество спален 3
Площадь 151 м²
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам этот новый двухк…
€934,500
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Вилла в Гюжан-Местрас, Франция
Вилла
Гюжан-Местрас, Франция
Количество спален 3
Площадь 280 м²
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам этот великолепны…
€882,000
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Параметры недвижимости в New Aquitaine, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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