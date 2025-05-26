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Виллы с видом на море в Метрополии Франции, Франция

Канны
18
Антиб
14
Прованс — Альпы — Лазурный Берег
254
Ницца
152
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21 объект найдено
Вилла в Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Вилла
Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Роскошная современная вилла, идеально расположенная в престижном районе Мон-Борон недалеко о…
$7,24 млн
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Вилла в Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Трёхэтажная вилла, общей площадью 350 кв.м и участком земли 1 400 кв.м. Pасположена в 10 мин…
$2,77 млн
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Вилла в Ницца, Франция
Вилла
Ницца, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 237 м²
Современная вилла с прямым выходом на пляж, расположенная во Фрежюсе в 40 км от Сен-Тропе. Ж…
$5,29 млн
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Вилла в Ницца, Франция
Вилла
Ницца, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Количество этажей 4
Новая вилла на возвышенностях Вильфранш-сюр-Мер с панорамным видом на море и мыс Кап Ферра. …
$10,75 млн
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Вилла в Ницца, Франция
Вилла
Ницца, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Имение под реновацию на возвышенностях Вильфранш-сюр-мер с красивым видом на море, бухту Вил…
$2,06 млн
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Вилла в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Вилла
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Уникальный дом с панорамным видом на море и зеленые холмы. Провансальский дом площадью 180 м…
$2,85 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в Кап-д’Ай, Франция
Вилла
Кап-д’Ай, Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Добротный дом площадью 400 кв.м. с панорамным видом на море и средиземноморское побережье Фр…
$9,77 млн
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Вилла в Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Только для любителей природы! В самом красивом и эксклюзивном районе Французской Ривьеры, ве…
$1,54 млн
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Вилла 4 комнаты в Ла-Тюрби, Франция
Вилла 4 комнаты
Ла-Тюрби, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
На границе с Монако, в райском уголке голубого залива. Редкая жемчужина! Это могло бы быть о…
$1,23 млн
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Вилла в Канны, Франция
Вилла
Канны, Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Двухэтажная вилла в стиле бель эпок, с красивыми видами на море, общей площадью 450 кв.м., о…
$4,38 млн
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Вилла 5 комнат в Мужен, Франция
Вилла 5 комнат
Мужен, Франция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Роскошная вилла с бассейном в Domaine Mougins.  Комнаты: 5 - Жилая площадь: 171 м2. Площад…
$2,49 млн
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Вилла в Tranzault, Франция
Вилла
Tranzault, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Полностью отреставрированная вилла жилой площадью 250 кв.м., идеально расположенная на Кап д…
$6,73 млн
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Вилла 6 комнат в Сен-Рафаэль, Франция
Вилла 6 комнат
Сен-Рафаэль, Франция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Исключительная набережная с видом на юг.Замечательная набережная площадью более 430 м2, полн…
$14,79 млн
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Вилла в Антиб, Франция
Вилла
Антиб, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 356 м²
Количество этажей 2
Вилла под реновацию, идеально расположенная на первой линии у моря на мысе Антиб, в 10 минут…
$5,43 млн
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Вилла в Ницца, Франция
Вилла
Ницца, Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 300 м²
Продажа виллы под реновацию в Сен-Максиме с красивым видом на море, в 100 метрах от пляжа. Ж…
$5,32 млн
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Вилла в Ницца, Франция
Вилла
Ницца, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Продажа дома в Вильнёв-Лубе, в 2 км до моря, в элитном коттеджном посёлке с парком, теннисны…
$3,20 млн
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Вилла 7 комнат в Ницца, Франция
Вилла 7 комнат
Ницца, Франция
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 368 м²
НИЦЦА - Мон Борон Очень красивая современная вилла, построенная в 2014 году, площадью около …
$5,80 млн
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Вилла 7 комнат в Канны, Франция
Вилла 7 комнат
Канны, Франция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Исключительная недвижимость в самом сердце Канн. В самом сердце Каннской Калифорнии, скрытая…
$12,41 млн
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Вилла в Ницца, Франция
Вилла
Ницца, Франция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Продажа имения в одном из престижных районов Ниццы. Имение состоит из 2х домов: 3х-этажный д…
$7,76 млн
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Вилла в Ницца, Франция
Вилла
Ницца, Франция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 380 м²
Расположенная в эксклюзивной и спокойной части Сен-Жан-Кап-Ферра, этот дом с большим потенци…
$7,54 млн
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Вилла в Ницца, Франция
Вилла
Ницца, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Вилла в стиле нео-провансаль в Сен-Поль-де-Ванс - колоритном городке на Лазурном берегу Фран…
$7,05 млн
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Параметры недвижимости в Метрополии Франции, Франция

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