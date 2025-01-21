Жилой комплекс ONE 7 RESIDENCE HURGHADA

Добро пожаловать в ONE7 Residence, новое место для жизни, расположенное вдоль Village Road на 17 километре напротив знаменитого отеля Titanic. Отель идеально расположен между Хургадой и Сахл-Хашишем, откуда легко добраться до городских пляжей, пристани для яхт и международного аэропорта.

Этот тщательно спроектированный жилой комплекс представляет собой современное сочетание апартаментов и частных вилл с просторными планировками, элегантной отделкой и светлыми интерьерами - идеальное место для постоянного проживания, отдыха или инвестиций.

Помимо резиденций, ONE7 предлагает гостям тщательно продуманный курортный отдых: плавную песчаную лагуну, бегущую реку, бассейны с подогревом и частные бассейны, водопады, пешеходные тропы и пышные ландшафтные зоны. Жители пользуются эксклюзивным доступом к тренажерному залу, танцевальной студии, спортивной площадке, игровой комнате, детской зоне, клубу, кафе, бару у бассейна и услугам няни на территории отеля.

Динамичный коммерческий центр дополняет концепцию: торговый центр, рестораны, залы ожидания и апарт—отель - все это поддерживается круглосуточной охраной, гольф-карами, лифтами, службами экстренной помощи и надежной системой водоснабжения.

ONE7 Residence — это больше, чем просто дом, это воплощение роскошной жизни на побережье в одном из самых стратегически важных и быстрорастущих районов Хургады.