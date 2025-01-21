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Жилой комплекс ONE 7 RESIDENCE HURGHADA

Красное Море, Египет
от
$105,784
;
30
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Адрес Адрес
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Описание Описание
Квартиры Квартиры
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ID: 26598
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Египет
  • Область / штат
    Красное Море

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства

О комплексе

Добро пожаловать в ONE7 Residence, новое место для жизни, расположенное вдоль Village Road на 17 километре напротив знаменитого отеля Titanic. Отель идеально расположен между Хургадой и Сахл-Хашишем, откуда легко добраться до городских пляжей, пристани для яхт и международного аэропорта.

Этот тщательно спроектированный жилой комплекс представляет собой современное сочетание апартаментов и частных вилл с просторными планировками, элегантной отделкой и светлыми интерьерами - идеальное место для постоянного проживания, отдыха или инвестиций.

Помимо резиденций, ONE7 предлагает гостям тщательно продуманный курортный отдых: плавную песчаную лагуну, бегущую реку, бассейны с подогревом и частные бассейны, водопады, пешеходные тропы и пышные ландшафтные зоны. Жители пользуются эксклюзивным доступом к тренажерному залу, танцевальной студии, спортивной площадке, игровой комнате, детской зоне, клубу, кафе, бару у бассейна и услугам няни на территории отеля.

Динамичный коммерческий центр дополняет концепцию: торговый центр, рестораны, залы ожидания и апарт—отель - все это поддерживается круглосуточной охраной, гольф-карами, лифтами, службами экстренной помощи и надежной системой водоснабжения.

ONE7 Residence — это больше, чем просто дом, это воплощение роскошной жизни на побережье в одном из самых стратегически важных и быстрорастущих районов Хургады.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 85.0
Цена за м², USD 1,245
Цена квартиры, USD 105,512
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 159.0
Цена за м², USD 1,157
Цена квартиры, USD 183,368
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 260.0
Цена за м², USD 951
Цена квартиры, USD 246,355

Местонахождение на карте

Красное Море, Египет

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Жилой комплекс ONE 7 RESIDENCE HURGHADA
Красное Море, Египет
от
$105,784
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