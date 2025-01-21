Жилой комплекс VERANDA SAHL HASHEESH

Откройте для себя Veranda Sahl Hasheesh от Selena Developments — высококлассный прибрежный комплекс, расположенный на одной из самых престижных береговых линий Египта. Расположенный всего в 20 минутах езды от международного аэропорта Хургады, этот закрытый курорт включает в себя 308 полностью отделанных резиденций — студий, апартаментов с 1 и 2 спальнями и частных вилл площадью от 54 до 125 кв.м.

Оформленный в средиземноморском стиле отель Veranda, окруженный пышными садами и бассейнами в форме лагуны, предлагает спокойную жизнь с панорамным видом на Красное море, сады и горы. Поскольку часть комплекса уже достроена и в нем проживают постоянные жильцы, Veranda сочетает в себе готовность к заселению и новые возможности для развития. Жители пользуются эксклюзивным доступом к частному пляжу, спа-салону мирового класса, крытому и открытому бассейнам, тренажерному залу, клубу, площадкам для игры в крокет, теннис, футбол и баскетбол. Благодаря круглосуточной стойке регистрации, консьержу, уборке номеров и аренде жилья, Veranda обеспечивает изысканную курортную жизнь и долгосрочную ценность - всего в нескольких шагах от пристаней для яхт, ресторанов, магазинов и лучшего в регионе поля для гольфа.