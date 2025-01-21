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Квартира в новостройке EG-129 Matangi is a beachfront residential resort in Marsa Alam

Марса Алам, Египет
от
$68,268
;
7
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Адрес Адрес
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Описание Описание
Квартиры Квартиры
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ID: 27136
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Египет
  • Область / штат
    Красное Море
  • Город
    Марса Алам

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
Matangi — жилой курорт на первой линии в Марса Алам, расположенный на побережье Oriental Coast с прямым выходом к Красному морю. Построен террасами для панорамных видов на море, окружён зелёными насаждениями и предлагает доступ к первоклассным удобствам — идеальное место для спокойной, роскошной жизни у моря, вдохновлённой природой и умиротворением.

Основные особенности:

  • Расположение на берегу с непрерывным видом на море

  • Террасная архитектура для лучшей видимости

  • Закрытая территория с зелеными зонами

  • Прямой выход на пляж и курортную инфраструктуру

  • Премиальные удобства в спокойной обстановке

Типы доступных квартир:
Matangi предлагает разнообразие полностью отделанных апартаментов с современными интерьерами — идеально для жизни, инвестиций или отдыха.

  • Студии

  • Апартаменты с 1 спальней

  • Апартаменты с 2 спальнями

  • Двухуровневые апартаменты с 3 спальнями

Преимущества локации:
Идеально расположенный на Ривьере Красного моря, проект сочетает уединённость и удобство — привлекателен для туристов, пенсионеров и инвесторов.

  • Прямо на пляже Красного моря

  • 35 минут до аэропорта Марса Алам

  • 180 км до Хургады

  • 200 км до Луксора

  • 35 км до Эль-Кусейра

  • 700 км до Каира

Инфраструктура:
Matangi предлагает полноценный курортный образ жизни — всё для отдыха, оздоровления и развлечений в нескольких шагах от моря.

  • Инфинити-бассейн и кинотеатр под открытым небом

  • Яхт-клуб и пляжный клуб

  • Конюшня и поле для гольфа

  • Спа, тренажёрный зал и центр красоты

  • Клубхаус и ресторан

  • Торговая зона и спортивные площадки

  • Открытый спортзал, прогулочные тропы и ландшафтные сады

  • Круглосуточная охрана, сервис и анимационная команда

  • Кафе, лаунж и дискотека “Bus Stop”

Условия оплаты:
Полностью готовые квартиры у моря с передачей через 1 год. План оплаты: 20% первоначальный взнос, 10% через год, остаток — в течение 6 лет. Дополнительно взимается 10% на обслуживание.

О нас:
DevoDirect — ваша прямая связь с проверенными застройщиками по всему миру.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 56.0 – 76.0
Цена за м², USD 1,075 – 1,219
Цена квартиры, USD 68,268 – 81,678
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 134.0
Цена за м², USD 1,219
Цена квартиры, USD 163,358
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 134.0
Цена за м², USD 1,480
Цена квартиры, USD 198,368

Местонахождение на карте

Марса Алам, Египет

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Квартира в новостройке EG-129 Matangi is a beachfront residential resort in Marsa Alam
Марса Алам, Египет
от
$68,268
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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