Квартира в новостройке EG-129 Matangi is a beachfront residential resort in Marsa Alam

О проекте:

Matangi — жилой курорт на первой линии в Марса Алам, расположенный на побережье Oriental Coast с прямым выходом к Красному морю. Построен террасами для панорамных видов на море, окружён зелёными насаждениями и предлагает доступ к первоклассным удобствам — идеальное место для спокойной, роскошной жизни у моря, вдохновлённой природой и умиротворением.

Основные особенности:

Расположение на берегу с непрерывным видом на море

Террасная архитектура для лучшей видимости

Закрытая территория с зелеными зонами

Прямой выход на пляж и курортную инфраструктуру

Премиальные удобства в спокойной обстановке

Типы доступных квартир:

Matangi предлагает разнообразие полностью отделанных апартаментов с современными интерьерами — идеально для жизни, инвестиций или отдыха.

Студии

Апартаменты с 1 спальней

Апартаменты с 2 спальнями

Двухуровневые апартаменты с 3 спальнями

Преимущества локации:

Идеально расположенный на Ривьере Красного моря, проект сочетает уединённость и удобство — привлекателен для туристов, пенсионеров и инвесторов.

Прямо на пляже Красного моря

35 минут до аэропорта Марса Алам

180 км до Хургады

200 км до Луксора

35 км до Эль-Кусейра

700 км до Каира

Инфраструктура:

Matangi предлагает полноценный курортный образ жизни — всё для отдыха, оздоровления и развлечений в нескольких шагах от моря.

Инфинити-бассейн и кинотеатр под открытым небом

Яхт-клуб и пляжный клуб

Конюшня и поле для гольфа

Спа, тренажёрный зал и центр красоты

Клубхаус и ресторан

Торговая зона и спортивные площадки

Открытый спортзал, прогулочные тропы и ландшафтные сады

Круглосуточная охрана, сервис и анимационная команда

Кафе, лаунж и дискотека “Bus Stop”

Условия оплаты:

Полностью готовые квартиры у моря с передачей через 1 год. План оплаты: 20% первоначальный взнос, 10% через год, остаток — в течение 6 лет. Дополнительно взимается 10% на обслуживание.

О нас:

DevoDirect — ваша прямая связь с проверенными застройщиками по всему миру.