Квартира в новостройке EG-129 Matangi is a beachfront residential resort in Marsa Alam

О проекте:
Matangi — жилой курорт на первой линии в Марса Алам, расположенный на побережье Oriental Coast с прямым выходом к Красному морю. Построен террасами для панорамных видов на море, окружён зелёными насаждениями и предлагает доступ к первоклассным удобствам — идеальное место для спокойной, роскошной жизни у моря, вдохновлённой природой и умиротворением.
Основные особенности:
Расположение на берегу с непрерывным видом на море
Террасная архитектура для лучшей видимости
Закрытая территория с зелеными зонами
Прямой выход на пляж и курортную инфраструктуру
Премиальные удобства в спокойной обстановке
Типы доступных квартир:
Matangi предлагает разнообразие полностью отделанных апартаментов с современными интерьерами — идеально для жизни, инвестиций или отдыха.
Студии
Апартаменты с 1 спальней
Апартаменты с 2 спальнями
Двухуровневые апартаменты с 3 спальнями
Преимущества локации:
Идеально расположенный на Ривьере Красного моря, проект сочетает уединённость и удобство — привлекателен для туристов, пенсионеров и инвесторов.
Прямо на пляже Красного моря
35 минут до аэропорта Марса Алам
180 км до Хургады
200 км до Луксора
35 км до Эль-Кусейра
700 км до Каира
Инфраструктура:
Matangi предлагает полноценный курортный образ жизни — всё для отдыха, оздоровления и развлечений в нескольких шагах от моря.
Инфинити-бассейн и кинотеатр под открытым небом
Яхт-клуб и пляжный клуб
Конюшня и поле для гольфа
Спа, тренажёрный зал и центр красоты
Клубхаус и ресторан
Торговая зона и спортивные площадки
Открытый спортзал, прогулочные тропы и ландшафтные сады
Круглосуточная охрана, сервис и анимационная команда
Кафе, лаунж и дискотека “Bus Stop”
Условия оплаты:
Полностью готовые квартиры у моря с передачей через 1 год. План оплаты: 20% первоначальный взнос, 10% через год, остаток — в течение 6 лет. Дополнительно взимается 10% на обслуживание.
О нас:
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