Квартира в новостройке EG-101 Aldau Heights redefines modern coastal living in Hurghada

О проекте:
Aldau Heights переосмысливает современную жизнь на побережье Хургады благодаря архитектуре в средиземноморском стиле, панорамным видам на море и первоклассному расположению всего в 400 метрах от Красного моря. Находящийся в престижном районе Аль-Кавсар, проект в стадии строительства предлагает просторные, готовые к заселению апартаменты в охраняемом и хорошо связанном жилом комплексе.
Ключевые особенности:
Средиземноморская архитектура с видом на море
Престижное расположение в 400 м от пляжа
Просторные планировки с качественной отделкой
Идеально для проживания или инвестиций
Рядом магазины, кафе и доступ к аэропорту
Доступные типы квартир:
Все квартиры с чистовой отделкой и готовы к немедленному заселению.
Студии
Апартаменты с 1 спальней
Апартаменты с 2 спальнями
Апартаменты с 3 спальнями
Преимущества расположения:
Центральное расположение в районе Аль-Кавсар с прямым доступом к пляжам и городским удобствам.
400 метров до пляжей Красного моря
8 минут до международного аэропорта Хургады
Пешая доступность до кафе, ресторанов и магазинов
Прямой доступ к торговому центру Aldau Village
Удобства:
Aldau Heights предлагает первоклассную инфраструктуру, обеспечивая комфорт и курортный стиль жизни круглый год.
Бассейны и ландшафтные сады
Доступ к частному пляжу
Детские площадки
Спа и фитнес-центр
Консьерж и охрана 24/7
Подземная парковка
Магазины и Aldau Village Mall на территории
Условия оплаты:
Aldau Heights предлагает первоначальный взнос 30% и рассрочку до 7 лет.
О нас:
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