Квартира в новостройке EG-101 Aldau Heights redefines modern coastal living in Hurghada

О проекте:

Aldau Heights переосмысливает современную жизнь на побережье Хургады благодаря архитектуре в средиземноморском стиле, панорамным видам на море и первоклассному расположению всего в 400 метрах от Красного моря. Находящийся в престижном районе Аль-Кавсар, проект в стадии строительства предлагает просторные, готовые к заселению апартаменты в охраняемом и хорошо связанном жилом комплексе.

Ключевые особенности:

Средиземноморская архитектура с видом на море

Престижное расположение в 400 м от пляжа

Просторные планировки с качественной отделкой

Идеально для проживания или инвестиций

Рядом магазины, кафе и доступ к аэропорту

Доступные типы квартир:

Все квартиры с чистовой отделкой и готовы к немедленному заселению.

Студии

Апартаменты с 1 спальней

Апартаменты с 2 спальнями

Апартаменты с 3 спальнями

Преимущества расположения:

Центральное расположение в районе Аль-Кавсар с прямым доступом к пляжам и городским удобствам.

400 метров до пляжей Красного моря

8 минут до международного аэропорта Хургады

Пешая доступность до кафе, ресторанов и магазинов

Прямой доступ к торговому центру Aldau Village

Удобства:

Aldau Heights предлагает первоклассную инфраструктуру, обеспечивая комфорт и курортный стиль жизни круглый год.

Бассейны и ландшафтные сады

Доступ к частному пляжу

Детские площадки

Спа и фитнес-центр

Консьерж и охрана 24/7

Подземная парковка

Магазины и Aldau Village Mall на территории

Условия оплаты:

Aldau Heights предлагает первоначальный взнос 30% и рассрочку до 7 лет.

О нас:

DevoDirect — ваша прямая связь с проверенными застройщиками по всему миру.