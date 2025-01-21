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  4. Квартира в новостройке EG-101 Aldau Heights redefines modern coastal living in Hurghada

Квартира в новостройке EG-101 Aldau Heights redefines modern coastal living in Hurghada

Al Hadaba, Египет
от
$97,166
;
14
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 27109
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 22.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Египет
  • Область / штат
    Красное Море
  • Город
    Al Hadaba

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
Aldau Heights переосмысливает современную жизнь на побережье Хургады благодаря архитектуре в средиземноморском стиле, панорамным видам на море и первоклассному расположению всего в 400 метрах от Красного моря. Находящийся в престижном районе Аль-Кавсар, проект в стадии строительства предлагает просторные, готовые к заселению апартаменты в охраняемом и хорошо связанном жилом комплексе.

Ключевые особенности:

  • Средиземноморская архитектура с видом на море

  • Престижное расположение в 400 м от пляжа

  • Просторные планировки с качественной отделкой

  • Идеально для проживания или инвестиций

  • Рядом магазины, кафе и доступ к аэропорту

Доступные типы квартир:
Все квартиры с чистовой отделкой и готовы к немедленному заселению.

  • Студии

  • Апартаменты с 1 спальней

  • Апартаменты с 2 спальнями

  • Апартаменты с 3 спальнями

Преимущества расположения:
Центральное расположение в районе Аль-Кавсар с прямым доступом к пляжам и городским удобствам.

  • 400 метров до пляжей Красного моря

  • 8 минут до международного аэропорта Хургады

  • Пешая доступность до кафе, ресторанов и магазинов

  • Прямой доступ к торговому центру Aldau Village

Удобства:
Aldau Heights предлагает первоклассную инфраструктуру, обеспечивая комфорт и курортный стиль жизни круглый год.

  • Бассейны и ландшафтные сады

  • Доступ к частному пляжу

  • Детские площадки

  • Спа и фитнес-центр

  • Консьерж и охрана 24/7

  • Подземная парковка

  • Магазины и Aldau Village Mall на территории

Условия оплаты:
Aldau Heights предлагает первоначальный взнос 30% и рассрочку до 7 лет.

О нас:
DevoDirect — ваша прямая связь с проверенными застройщиками по всему миру.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 58.0 – 71.0
Цена за м², USD 1,301 – 1,675
Цена квартиры, USD 92,397 – 97,166
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 111.0
Цена за м², USD 1,291
Цена квартиры, USD 143,265
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 168.0
Цена за м², USD 1,440
Цена квартиры, USD 241,937

Местонахождение на карте

Al Hadaba, Египет

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Квартира в новостройке EG-101 Aldau Heights redefines modern coastal living in Hurghada
Al Hadaba, Египет
от
$97,166
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
Buildix Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Buildix Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Italiano
Realting.com
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