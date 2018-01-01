Kyriakidis Development
Компания KYRIAKIDIS CONSTRUCTION расположена на Крите в историческом и живописном городе Ханья. С 1994 года занимается строительством жилья и коммерческой недвижимости из высококачественного критского камня. Компания имеет огромный опыт как частных, так и общественных работ. Также построила дома особой ценности и эстетики, деловые помещения, гостиничные номера, развлекательные заведения и многое другое. Применяя специализированные технические знания и опытный персонал, компания гарантирует завершение любого проекта с последовательностью во времени и качестве. Kyriakidis Construction открыла российский филиал Kyriakidis Development, расположенный в одном из самых престижных бизнес-центров Москвы, «Здание Европы» . Офис находится в деловом центре Москвы по адресу: ул. Брянская, 5. В красивом и комфортабельном офисе Kyriakidis Development Вы можете познакомиться со всеми объектами, получить исчерпывающие консультации от экспертов, узнать все нюансы покупки недвижимости в Греции и познакомиться с Критом, самым большим островом Греции .
Девелопмент, инвестиционный и юридический консалтинг, управление недвижимостью .