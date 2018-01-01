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VITRUVIUS INVESTMENTS

Греция, ERMOU STR. NO.6 PO 10563
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VITRUVIUS INVESTMENTS
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О застройщике

Офис компании Vitruvius Investments расположен в центре Афин. Мы активно работаем на рынке недвижимости и реализуем проекты по всей Греции. Обладая многолетним опытом и знаниями, наша команда состоит из опытных и хорошо подготовленных экспертов (оценщиков, инженеров-строителей, архитекторов, финансовых и международных аналитиков), которые отслеживают и изучают все новые тенденции и правила на рынке недвижимости в Греции.

Услуги

-  Программа Золотая Виза

-  Строительство

-  Инвестирование

-  Управление объектами

Новостройки
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MELISSIA OXYGEN
Жилой комплекс MELISSIA OXYGEN
Афины, Греция
от € 480,000
113–138 м² 2 квартиры
Сдача в: 2022
Застройщик: VITRUVIUS INVESTMENTS

Наш проект «Мелиссия Кислород» расположен в северном пригороде греческой столицы. Муниципалитет Мелиссии — это район, характеризующийся густой растительностью. Хотя он принадлежит городской ткани города, он обманывает вас, предлагая вам «расслабляющие изображения» загородного курорта. Большие парки, широкие улицы, просторные дома и «короткие» жилые дома — вот что можно встретить в этом районе. Помимо того, что вы можете засвидетельствовать визуально, вы наверняка почувствуете высокий социальный и образовательный уровень жителей. Традиционно, У Мелиссии есть верные покровители, которые являются греками высокого социального происхождения, которые живут в этом районе в течение многих поколений и не могут легко примириться с областью, которая предлагает им меньше, или иностранцами, которые работать во многих посольствах, консульствах и многонациональных компаниях, которые сознательно выбирают центр своей деятельности в такой высококачественной области.

Наша компания Vitruvius Investments, с исключительным уважением к характеру района и высоким стандартам, которые должны соблюдаться в любом проекте, сделанном там, решила разработать «Melissia Oxygen». Это комплекс просторных и роскошных апартаментов 6, расположенный в трехэтажном здании на участке, который предлагает жителям уникальные удобства, такие как: красивый сад, гостиные, детская площадка и современный тренажерный зал. Все вышеупомянутые сосуществуют, создавая красивый образ полного проекта, достойного области. Кроме того, местоположение участка стоит упомянуть, так как он расположен в месте, которое обеспечивает жителям спокойную жизнь, но в то же время так близко к центру район, удивительные рестораны и все магазины.

Наши агенты в Греции
Sophia-Athina Souka
Sophia-Athina Souka
6 объектов
Другие застройщики
V² DEVELOPMENT

Компания V² DEVELOPMENT

От своего славного прошлого к надежному настоящему и еще более многообещающему будущему,  компания V² DEVELOPMENT — это компания № 1 в Греции в области жилищного строительства и девелопмента.

ДЕВЕЛОПЕР ЭЛИТНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ГРЕЦИИ

Являясь преемником компании ERGON, которая с 1962 года определила сектор развития рынка недвижимости в Греции, компания         V² DEVELOPMENT осуществила более 7000 успешных сделок по приобретению объектов недвижимости широкого спектра, начиная от объектов жилой и торговой недвижимости, до отелей и складских помещений, общей площадью 4,5 миллионов квадратных метров. Компания V² DEVELOPMENT обеспечивает беспрецедентную финансовую отдачу и гордость за владение активами, одновременно повышая удовлетворенность клиентов, сообщества и сотрудников.

Компания V² DEVELOPMENT в 2013 году оказала содействие в запуске Программы получения вида на жительство GOLDEN VISA для греческих инвесторов, которая в 2018 году стала самой популярной инвестиционной программой в мире, превзойдя американскую программу EB-5 по фактическому количеству одобренных заявок. В дополнение к успеху на внутреннем рынке, компания V² DEVELOPMENT является компанией, также ориентированной на международный рынок. Помимо центрального офиса в Афинах и трёх офисов в Греции, компания V² DEVELOPMENT имеет офисы в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу (Китай), Париже, Дубае, Найроби, Хошимине и Лахоре.

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Наши опытные консультанты страстно желают превратить активы в наиболее выгодные инвестиции, следуя принципам честности, прозрачности и компетентности.  

Marina Villas development & construction

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Стратегия «MARINA VILLAS IKE» — приобретение качественных строительных площадок под девелоперские проекты, максимально эффективная реализация их потенциала для создания лучших объектов на рынке, отвечающих самым современным требованиям к материалам и технологиям строительства.

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Главным направлением деятельности компании GRACE  является строительство, архитектурное проектирование, реконструкция, дизайн жилых комплексов, индивидуальных вилл и других объектов недвижимости. Наши услуги и строительные работы производятся, согласно европейскому качеству с использованием современных строительных материалов, систем энергосбережения, четко придерживаясь всех норм, согласно действующего законодательства Греции.

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