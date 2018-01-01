Polychrono, Греция

от € 472,000

118–124 м² 2 квартиры

Сдача в: 2025

Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в спокойной части, курортного города Полихроно, полуострова Халкидики, располагает всей необходимой инфраструктурой для комфортного проживания - магазины, супермаркеты, кафе, бары, рестораны, таверны, непосредственно в 400 метрах от моря.

На расстоянии 95 км от г.Салоники, до международного аэропорта - 85 км.

Комплекс «Sea Grace» состоит из 30 двухуровневых апартаментов и вилл, c панорамным видом на море, с частной территорией, бассейном, джакузи, индивидуальное парковочное место с возможностью установки зарядной станции для электроавтомобилей.



Апартаменты комплекса площадью от 114 - 160 м2 , вмещают в себя кухню, гостинную, 3 спальные комнаты, 2 ванные комнаты

На старте продаж у вас есть возможность выбрать лучший вариант, под ваши запросы, стоимостью от 455 000 евро.

Дополнительные удобства

• Экологичный дизайн (А+)

• Дизайн интерьера в соответствии с вашими личными потребностями и предпочтениями на начальном этапе.

• Частная парковка

• Круглосуточная охрана жилого комплекса

• Возможности программы «Золотая виза»



Ограниченное предложение c выгодными условиями для покупателей, при старте продаж.

Свяжитесь с нами сейчас для получения дополнительной информации!

info@grace-ike.com

+30 2392 023370