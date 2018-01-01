GRACE TOURIST&CONSTRUCTION P.C.
Греция, Л. ФЕССАЛОНИКИС 52
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
2018
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
О застройщике
Главным направлением деятельности компании GRACE является строительство, архитектурное проектирование, реконструкция, дизайн жилых комплексов, индивидуальных вилл и других объектов недвижимости.
Наши услуги и строительные работы производятся, согласно европейскому качеству с использованием современных строительных материалов, систем энергосбережения, четко придерживаясь всех норм, согласно действующего законодательства Греции.
Услуги
Наши услуги и строительные работы производятся, согласно европейскому качеству с использованием современных строительных материалов, систем энергосбережения, четко придерживаясь всех норм, согласно действующего законодательства Греции.
Новостройки
Наши агенты в Греции
Другие застройщики