  1. Realting.com
  2. Застройщики
  3. GRACE TOURIST&CONSTRUCTION P.C.

GRACE TOURIST&CONSTRUCTION P.C.

Греция, Л. ФЕССАЛОНИКИС 52
;
GRACE TOURIST&CONSTRUCTION P.C.
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2018
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
О застройщике

Главным направлением деятельности компании GRACE  является строительство, архитектурное проектирование, реконструкция, дизайн жилых комплексов, индивидуальных вилл и других объектов недвижимости.
Наши услуги и строительные работы производятся, согласно европейскому качеству с использованием современных строительных материалов, систем энергосбережения, четко придерживаясь всех норм, согласно действующего законодательства Греции.

Услуги

Наши услуги и строительные работы производятся, согласно европейскому качеству с использованием современных строительных материалов, систем энергосбережения, четко придерживаясь всех норм, согласно действующего законодательства Греции.

Новостройки
Смотреть все 1 новостройка
SEA GRACE LUXURY SUITES
Коттедж SEA GRACE LUXURY SUITES
Polychrono, Греция
от € 472,000
118–124 м² 2 квартиры
Сдача в: 2025
Застройщик: GRACE TOURIST&CONSTRUCTION P.C.

Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в  спокойной части, курортного города Полихроно, полуострова Халкидики, располагает всей необходимой инфраструктурой для комфортного проживания - магазины, супермаркеты, кафе, бары, рестораны, таверны, непосредственно в 400 метрах от моря.
На расстоянии 95 км от г.Салоники, до международного аэропорта - 85 км. 
Комплекс «Sea Grace» состоит из 30 двухуровневых апартаментов и вилл, c панорамным видом на море, с частной территорией, бассейном, джакузи, индивидуальное парковочное место  с возможностью установки зарядной станции для электроавтомобилей.
 

Апартаменты комплекса площадью от 114 - 160 м2 , вмещают в себя кухню, гостинную, 3 спальные комнаты, 2 ванные комнаты
На старте продаж у вас есть возможность выбрать лучший вариант, под ваши запросы, стоимостью от 455 000 евро.
Дополнительные удобства
• Экологичный дизайн (А+) 
• Дизайн интерьера в соответствии с вашими личными потребностями и предпочтениями на начальном этапе.
• Частная парковка
• Круглосуточная охрана жилого комплекса
• Возможности программы «Золотая виза»


Ограниченное предложение c выгодными условиями для покупателей, при старте продаж.
Свяжитесь с нами сейчас для получения дополнительной информации!
info@grace-ike.com
  +30 2392 023370

Наши агенты в Греции
Елена Ксантопуло
Елена Ксантопуло
2 объекта
Другие застройщики
VITRUVIUS INVESTMENTS

Офис компании Vitruvius Investments расположен в центре Афин. Мы активно работаем на рынке недвижимости и реализуем проекты по всей Греции. Обладая многолетним опытом и знаниями, наша команда состоит из опытных и хорошо подготовленных экспертов (оценщиков, инженеров-строителей, архитекторов, финансовых и международных аналитиков), которые отслеживают и изучают все новые тенденции и правила на рынке недвижимости в Греции.

First Seat

First Seat - известная, быстро развивающаяся компания по недвижимости в Греции. Наш успех основан на доверии, профессионализме и долгосрочных отношениях, в которых мы ставим клиента превыше всего.

Наши опытные консультанты страстно желают превратить активы в наиболее выгодные инвестиции, следуя принципам честности, прозрачности и компетентности.  

V² DEVELOPMENT

Компания V² DEVELOPMENT

От своего славного прошлого к надежному настоящему и еще более многообещающему будущему,  компания V² DEVELOPMENT — это компания № 1 в Греции в области жилищного строительства и девелопмента.

ДЕВЕЛОПЕР ЭЛИТНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ГРЕЦИИ

Являясь преемником компании ERGON, которая с 1962 года определила сектор развития рынка недвижимости в Греции, компания         V² DEVELOPMENT осуществила более 7000 успешных сделок по приобретению объектов недвижимости широкого спектра, начиная от объектов жилой и торговой недвижимости, до отелей и складских помещений, общей площадью 4,5 миллионов квадратных метров. Компания V² DEVELOPMENT обеспечивает беспрецедентную финансовую отдачу и гордость за владение активами, одновременно повышая удовлетворенность клиентов, сообщества и сотрудников.

Компания V² DEVELOPMENT в 2013 году оказала содействие в запуске Программы получения вида на жительство GOLDEN VISA для греческих инвесторов, которая в 2018 году стала самой популярной инвестиционной программой в мире, превзойдя американскую программу EB-5 по фактическому количеству одобренных заявок. В дополнение к успеху на внутреннем рынке, компания V² DEVELOPMENT является компанией, также ориентированной на международный рынок. Помимо центрального офиса в Афинах и трёх офисов в Греции, компания V² DEVELOPMENT имеет офисы в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу (Китай), Париже, Дубае, Найроби, Хошимине и Лахоре.

Marina Villas development & construction

«MARINA VILLAS» - надежная, динамично развивающаяся строительно девелоперская компания в Северной Греции, стабильные темпы строительства, соблюдение сроков и качественные характеристики объектов.

Стратегия «MARINA VILLAS IKE» — приобретение качественных строительных площадок под девелоперские проекты, максимально эффективная реализация их потенциала для создания лучших объектов на рынке, отвечающих самым современным требованиям к материалам и технологиям строительства.

Realting.com
Перейти