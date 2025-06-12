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Инвестиционная недвижимость в Ypsonas Municipality, Кипр

коммерческая недвижимость
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Инвестиционная Удалить
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1 объект найдено
Инвестиционная в Ypsonas Municipality, Кипр
Инвестиционная
Ypsonas Municipality, Кипр
Фабрика для продажи с фотоэлектрическими системами в районе Ипсонас, Лимассол. Участок имеет…
$3,65 млн
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