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Земельные участки в Yialia, Кипр

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Yialia, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Yialia, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5017 кв.м. В Пафосе. Земельный участок расположен в дер…
€266,900
в месяц
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