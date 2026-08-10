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Виллы с бассейном в Героскипу, Кипр

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11 объектов найдено
Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Площадь 236 м²
Продается вилла с 3 спальнями в комплексе Olivelia Homes, район Героcкипу, Пафос. Совреме…
$561,702
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Площадь 277 м²
Продается вилла с 3 спальнями в комплексе Olivelia Homes, район Героcкипу, Пафос. Совреме…
$585,358
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Продается: элегантная вилла с двумя спальнями в Baia, Като Пафос, всего в нескольких шагах о…
$762,770
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Artemis Villas — Элегантная трёхспальная вилла с садом на крыше, бассейном и видом на море …
$833,180
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 615 м²
Количество этажей 2
Elite Residences — Просторная вилла с четырьмя спальнями с премиальным прибрежным стилем жиз…
$1,76 млн
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Продается современная вилла с 3 спальнями в комплексе Elysian Homes II с опциональным частны…
$792,108
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Площадь 261 м²
Продается: роскошная вилла с четырьмя спальнями в комплексе El Pez Luxury Living, Пафос — со…
$1,47 млн
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Artemis Villas — Элегантная вилла с тремя спальнями, бассейном и садом на крыше Эта элега…
$809,710
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 334 м²
Продается: элегантная вилла с двумя спальнями в Baia, Като Пафос. Этот эксклюзивный проект р…
$786,240
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Вилла 3 комнаты в Героскипу, Кипр
Вилла 3 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 3
Olivia Homes предлагает захватывающие панорамные виды на море, городской пейзаж и окружающие…
$752,715
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Olivia Homes предлагает захватывающие панорамные виды на море, городской пейзаж и окружающие…
$893,147
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