Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Героскипу
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в Героскипу, Кипр

виллы
47
1 объект найдено
Дом 4 спальни в Героскипу, Кипр
Дом 4 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
This home is designed to provide solitude and a distinct visual impression from every viewpo…
$2,01 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти