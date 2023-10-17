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Квартиры в Гермасойя, Кипр
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20 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
2
1
64 м²
1/4
Продается квартира площадью 64 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€440,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
2
108 м²
2/4
Продается квартира площадью 108 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€670,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
2
142 м²
2/4
Продается квартира площадью 142 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€900,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с бассейном, с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
5
3
212 м²
4/4
Продается квартира площадью 212 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€1,34 млн
Рекомендовать
Квартира 1 комната с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
141 м²
1
Продается 2-комнатная квартира на 30 этаже с панорамным видом на море. Обе спальни с ванными…
€2,70 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
2
1
50 м²
1/1
Продается квартира площадью 50 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€495,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
2
1
97 м²
1/1
Продается квартира площадью 97 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€550,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
106 м²
1
Комплекс состоит из 10 высококачественных, супер роскошных и просторных квартир. На первом э…
€420,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
1
80 м²
1
Продается квартира площадью 80 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сост…
€672,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
1
90 м²
1
Продается квартира площадью 90 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сост…
€747,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
1
90 м²
1/1
Продается квартира площадью 90 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€767,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
1
105 м²
3/1
Продается квартира площадью 105 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€1,60 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
1
105 м²
2/1
Продается квартира площадью 105 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€852,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
2
86 м²
3/1
Продается квартира площадью 86 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
€650,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
2
1
72 м²
4/1
Продается квартира площадью 72 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
€246,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
1
106 м²
2/1
Продается квартира площадью 106 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€334,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
2
163 м²
5/1
Продается квартира площадью 163 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
€588,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
2
248 м²
7/8
Продается квартира площадью 248 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на девятом этаже и со…
€930,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
2
118 м²
2/1
Продается квартира класса «Люкс» площадью 118 кв.м. В центре города Лимассол, в пешей доступ…
€600,000
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Квартира 3 спальни с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
4
3
160 м²
2/1
Продается квартира класса «Люкс» площадью 160 кв.м. В центре города Лимассол, в пешей доступ…
€440,000
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