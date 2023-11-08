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Жильё в Гермасойя, Кипр

квартиры
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27 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 1 спальня
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/4
Продается квартира площадью 64 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€440,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 2/4
Продается квартира площадью 108 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€670,000
Квартира 3 спальни с видом на город в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 2/4
Продается квартира площадью 142 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€900,000
Квартира 4 спальни с бассейном, с видом на город в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 4 спальни с бассейном, с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 212 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€1,34 млн
Вилла 5 комнат с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 5 комнат с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 5
Площадь 186 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 186 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы. Не…
€716,209
Коттедж 3 спальни с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Коттедж 3 спальни с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 184 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый эт…
€649,280
Квартира 1 комната с видом на море, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 1 комната с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Площадь 141 м²
Количество этажей 1
Продается 2-комнатная квартира на 30 этаже с панорамным видом на море. Обе спальни с ванными…
€2,70 млн
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 50 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€495,000
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 589 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 589 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€9,50 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 593 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 593 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€3,70 млн
Квартира 1 спальня с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 1 спальня с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 97 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€550,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается Вилла расположенная в районе Гермасойя, в 300 метрах до моря и туристической зоны …
€1,70 млн
Квартира 1 комната с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 1 комната с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 1
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
Комплекс состоит из 10 высококачественных, супер роскошных и просторных квартир. На первом э…
€420,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 445 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 445 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной, од…
€2,30 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Роскошная вилла с 3 спальнями, расположенная в одном из самых престижных окраин Лимассола, в…
€2,00 млн
Квартира 2 спальни с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 80 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сост…
€672,500
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 90 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сост…
€747,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 90 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€767,500
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 105 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€1,60 млн
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 105 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€852,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 86 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
€650,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 72 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
€246,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 106 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€334,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 163 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
€588,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Этаж 7/8
Продается квартира площадью 248 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на девятом этаже и со…
€930,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 2/1
Продается квартира класса «Люкс» площадью 118 кв.м. В центре города Лимассол, в пешей доступ…
€600,000
Квартира 3 спальни с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 2/1
Продается квартира класса «Люкс» площадью 160 кв.м. В центре города Лимассол, в пешей доступ…
€440,000
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