Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Vavla
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Vavla, Кипр

2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Vavla, Кипр
Дом 3 спальни
Vavla, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Дом состоит из гостиной открытого плана, кухни и столовой, спальни и комнаты для лу / душа н…
$478,082
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 4 спальни в Vavla, Кипр
Дом 4 спальни
Vavla, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
For sale is a two-story residence boasting a stunning panoramic vista. It offers a total of …
$325,857
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Vavla, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти