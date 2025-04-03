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Дома в Vavatsinia, Кипр

1 объект найдено
Дом 2 спальни в Вавацинья, Кипр
Дом 2 спальни
Вавацинья, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
This two bedroom fully furnished country house located in Vavatsinia, Larnaca. The house is …
$380,013
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Параметры недвижимости в Vavatsinia, Кипр

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