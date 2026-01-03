Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Vasa Koilaniou
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом
  6. Сад

Долгосрочная аренда домов с садом в Vasa Koilaniou, Кипр

1 объект найдено
Дом 2 спальни в Васа, Кипр
Дом 2 спальни
Васа, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Хороший традиционный дом на первом этаже с двумя спальнями, расположенный в деревне Васа Кой…
$922
в месяц
Оставить заявку
