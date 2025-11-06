Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Tserkezoi Municipality
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Поле для гольфа

Квартиры около гольф-клуба в Tserkezoi Municipality, Кипр

двухкомнатные
12
трехкомнатные
11
четырехкомнатные
12
Квартира Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Квартира в Tserkezoi Municipality, Кипр
Квартира
Tserkezoi Municipality, Кипр
For sale is an impressive plot situated in the picturesque area of Tserkezoi. This large plo…
$348,363
Оставить заявку
Квартира в Tserkezoi Municipality, Кипр
Квартира
Tserkezoi Municipality, Кипр
For sale is an impressive plot situated in the picturesque area of Tserkezoi. This large plo…
$394,811
Оставить заявку
Квартира в Tserkezoi Municipality, Кипр
Квартира
Tserkezoi Municipality, Кипр
For sale is an impressive plot situated in the picturesque area of Tserkezoi. This large plo…
$380,877
Оставить заявку
Monte OnlineMonte Online
Квартира в Tserkezoi Municipality, Кипр
Квартира
Tserkezoi Municipality, Кипр
For sale is an impressive plot situated in the picturesque area of Tserkezoi. This large plo…
$380,877
Оставить заявку
Квартира в Tserkezoi Municipality, Кипр
Квартира
Tserkezoi Municipality, Кипр
For sale is an impressive plot situated in the picturesque area of Tserkezoi. This large plo…
$348,363
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Tserkezoi Municipality, Кипр

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти