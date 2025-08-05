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Жильё в Troulloi, Кипр

1 объект найдено
Дом 5 спален в Трули, Кипр
Дом 5 спален
Трули, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 435 м²
Двухэтажный дом в Труллой в Ларнаке. Дом старый, но он начал реконструироваться / расширятьс…
$366,159
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Параметры недвижимости в Troulloi, Кипр

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