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Склады в Trimithousa, Кипр

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1 объект найдено
Склад 1 375 м² в Trimithousa, Кипр
Склад 1 375 м²
Trimithousa, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 375 м²
Промышленное подразделение в Тремитузе. Блок состоит из первого этажа, мезонина и первого эт…
$1,20 млн
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