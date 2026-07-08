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Долгосрочная аренда вилл в Tremithousa, Кипр

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Тремитуса, Кипр
Вилла 3 спальни
Тремитуса, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Вилла с 3 спальнями для аренды в Тремитузе Просторная, полностью меблированная вилла с 3 сп…
$1,712
в месяц
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