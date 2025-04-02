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Дома с садом в Tremithousa, Кипр

виллы
5
3 объекта найдено
Дом 4 спальни в Тремитуса, Кипр
Дом 4 спальни
Тремитуса, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 267 м²
This private villa provides an unmatched living experience by combining luxury and nature in…
$1,20 млн
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Дом 3 спальни в Тремитуса, Кипр
Дом 3 спальни
Тремитуса, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 206 м²
This private villa provides an unmatched living experience by combining luxury and nature in…
$1,06 млн
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Дом 4 спальни в Тремитуса, Кипр
Дом 4 спальни
Тремитуса, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 278 м²
This private villa provides an unmatched living experience by combining luxury and nature in…
$1,31 млн
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Параметры недвижимости в Tremithousa, Кипр

с бассейном
Недорогая
Элитная
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