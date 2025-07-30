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Дома в Trachoni, Кипр

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Trachoni, Кипр
Дом 3 спальни
Trachoni, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Эксклюзивный проект 30 отдельно стоящих вилл в районе Трахони, Лимассол, является быстро раз…
$566,800
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